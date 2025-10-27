Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

Lava Shark 2 4G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कीमत सिर्फ 6999 रुपये, जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

लावा ने भारत में अपना नया Lava Shark 2 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 6,999 रुपये रखी गई है। जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस से जुड़ी पूरी डिटेल्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 27, 2025

Lava Shark 2 4G Smartphone Launched

Lava Shark 2 4G Smartphone Launched (Image: Lava)

Lava Shark 2 4G Smartphone Launched: देशी स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन लावा शार्क 2 4G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की शुरुआती कीमत 6,999 रुपये रखी गई है। इस फोन को लावा ने खासकर उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो अपने रोजमर्रा की जरुरत के लिए कम बजट में एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन चाहते हैं। चलिए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खासियत और फीचर्स स्पेसिफिकेशन के बारे में।

Lava Shark 2 4G की कीमत?

Lava Shark 2 4G को सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। यह नया फोन 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लाया गया है। इसकी कीमत 6,999 रुपये रखी गई है। कलर्स की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन एक्लिप्स ग्रे और औरोरा गोल्ड मिलते हैं।

Lava Shark 2 4G का डिजाइन और डिस्प्ले?

इस नए फोन में 6.75-इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। स्क्रीन पर वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच दी गई है जिसमें फ्रंट कैमरा मौजूद है। डिस्प्ले की यह फ्रीक्वेंसी स्क्रॉलिंग और वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाती है। फोन का डिजाइन कॉम्पैक्ट और हल्का है जिससे एक हाथ से इस्तेमाल करना बेहद आसान है।

Lava Shark 2 4G का कैमरा सेटअप?

कम्पनी ने Lava Shark 2 4G में 50MP का रियर कैमरा दिया है जो AI सपोर्ट के साथ आता है। लावा का कहना है कि कैमरा लो-लाइट कंडीशन में भी डिटेल्ड और वाइब्रेंट तस्वीरें लेने में सक्षम है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो बेसिक जरूरतों के लिहाज से ठीक-ठाक है।

Lava Shark 2 4G का प्रोसेसर और परफॉर्मेंस?

इस समर्टफोन में UNISOC T7250 ऑक्टा-कोर चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। फोन में 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज दी गई है जिसे माइक्रोSD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। डिवाइस एंड्राइड 15 पर रन करता है और कंपनी ने इसके लिए 1 बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है।

Lava Shark 2 4G की बैटरी और चार्जिंग

Lava Shark 2 4G में 5000mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें आसानी से सामन्य इस्तेमाल कर एक दिन का बैकअप मिल जाता है। यह फोन 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। लेकिन ग्राहकों को बॉक्स में 10W का चार्जर ही मिलेगा।

Lava Shark 2 4G के सिक्योरिटी और अन्य फीचर्स?

Lava Shark 2 4G में IP54 रेटिंग मिलती है जिसका मतलब है यह फोन धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित रहेगा। फोन में डुअल 4G सिम सपोर्ट, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, और बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे Wi-Fi, Bluetooth और GPS मौजूद हैं।

Hindi News / Technology / Lava Shark 2 4G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कीमत सिर्फ 6999 रुपये, जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

