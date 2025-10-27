Lava Shark 2 4G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कीमत सिर्फ 6999 रुपये, जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Lava Shark 2 4G Smartphone Launched: देशी स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन लावा शार्क 2 4G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की शुरुआती कीमत 6,999 रुपये रखी गई है। इस फोन को लावा ने खासकर उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो अपने रोजमर्रा की जरुरत के लिए कम बजट में एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन चाहते हैं। चलिए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खासियत और फीचर्स स्पेसिफिकेशन के बारे में।