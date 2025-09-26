Meta AI ने लॉन्च किया ‘Vibes’ टूल, अब यूजर्स सेकेंडों में तैयार कर पाएंगे क्रिएटिव AI वीडियो

Meta AI Vibes: मेटा एआई ने अपने ऐप में नया फीचर Vibes Feed पेश किया है। यूजर्स इस फीचर की मदद से सेकेंडों में क्रिएटिव AI वीडियो बना सकेंगे। यह फीचर इंस्टाग्राम रील्स की तरह काम करता है लेकिन इसमें वीडियो पूरी तरह से AI जनरेटेड होते हैं। Vibes Feed की मदद से यूजर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या मौजूदा वीडियो का उपयोग करके नया वीडियो तैयार कर सकते हैं और उसे अपना स्टाइल, म्यूजिक और विजुअल जोड़कर पर्सनलाइज कर सकते हैं।