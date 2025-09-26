Patrika LogoSwitch to English

Meta AI ने लॉन्च किया ‘Vibes’ टूल, अब यूजर्स सेकेंडों में तैयार कर पाएंगे क्रिएटिव AI वीडियो

Meta AI Vibes: मेटा एआई ने नया Vibes टूल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स सेकेंडों में क्रिएटिव AI वीडियो बना सकते हैं। Vibes Feed में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, म्यूजिक और विजुअल जोड़कर वीडियो को पर्सनलाइज करके अपने सोशल एकाउंट्स पर शेयर कर सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 26, 2025

Meta AI Vibes Feed
Meta AI Vibes Feed (Image: Meta Website)

Meta AI Vibes: मेटा एआई ने अपने ऐप में नया फीचर Vibes Feed पेश किया है। यूजर्स इस फीचर की मदद से सेकेंडों में क्रिएटिव AI वीडियो बना सकेंगे। यह फीचर इंस्टाग्राम रील्स की तरह काम करता है लेकिन इसमें वीडियो पूरी तरह से AI जनरेटेड होते हैं। Vibes Feed की मदद से यूजर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या मौजूदा वीडियो का उपयोग करके नया वीडियो तैयार कर सकते हैं और उसे अपना स्टाइल, म्यूजिक और विजुअल जोड़कर पर्सनलाइज कर सकते हैं।

Meta AI Vibes Feed के खास फीचर्स

Vibes Feed का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूजर्स अपने वीडियो को आसानी से क्रिएटिव और आकर्षक बना सकते हैं। मौजूदा मीडिया का इस्तेमाल करके नए वीडियो बनाए जा सकते हैं और दो वीडियो को जोड़कर रीमिक्स भी किया जा सकता है। यूजर्स को वीडियो में म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट और स्टाइल जोड़ने का ऑप्शन मिलता है जिससे वीडियो और भी एंगेजिंग बन जाती हैं।

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर

Vibes Feed की मदद से तैयार की गई शॉर्ट AI वीडियो को सीधे Instagram और Facebook पर शेयर किया जा सकता है। Meta का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर यूजर्स की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए लाया गया है। अब लोग बिना किसी एडिटिंग स्किल के भी पेशेवर जैसे वीडियो तैयार कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं।

भविष्य में आएंगे और भी पावरफुल टूल

Meta ने यह भी बताया कि वे क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स के साथ मिलकर नए और पावरफुल क्रिएशन टूल्स और AI मॉडल पर काम कर रहे हैं। इन टूल्स के आने से वीडियो बनाने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा और यूजर्स को और ज्यादा आसान और मजेदार एक्सपीरियंस मिलेगा।

रोलआउट और उपलब्धता

वर्तमान में Vibes Feed फीचर लॉन्च हो चुका है और इसे Meta AI ऐप और कंपनी की वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आने वाले समय में Meta इसे सभी यूजर्स के लिए पूरी तरह रोलआउट कर देगा।

Vibes Feed के आने से अब किसी भी यूजर के लिए अपने क्रिएटिव आइडियाज को AI वीडियो में बदलना आसान हो गया है। चाहे आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हों या बस क्रिएटिव वीडियो बनाने का शौक रखते हों, यह फीचर आपको सेकेंडों में प्रोफेशनल जैसे वीडियो बनाने की सुविधा देता है।

Meta AI Vibes का कैसे करें यूज?

  • Meta AI वेबसाइट पर जाएं या Meta AI ऐप डाउनलोड करें।
  • अपने Facebook या Instagram अकाउंट से लॉगिन करें।
  • पेज के नीचे दिए 'Meta AI sign' को चुनें।
  • Vibes के लिए प्रॉम्प्ट डालें, जनरेट पर क्लिक करें और इंतजार करें।
  • Meta AI आपको कई ऑप्शन्स देगा, इनमें से कोई एक चुनें।
  • वीडियो में म्यूजिक जोड़ें।

वीडियो जनरेट होने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं और Vibes Feed और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर सकते हैं।

टेक्नोलॉजी

