मोबाइल रिचार्ज पर फिर महंगाई की मार, जून तक 15% तक बढ़ सकता है आपका कॉलिंग और डेटा खर्च

एक वक्त था जब भारत में डेटा और कॉलिंग लगभग मुफ्त या कौड़ियों के दाम मिल रही थी। इसी फ्री के दौर ने देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या को 1.1 अरब के पार पहुंचा दिया। आज इंटरनेट हमारी बुनियादी जरूरत बन चुका है। चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑफिस का काम या फिर यूपीआई पेमेंट। जब हम पूरी तरह इस पर निर्भर हो चुके हैं, तब कंपनियां धीरे-धीरे कीमतें बढ़ाकर अपना मुनाफा वसूल रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि अब मोबाइल चलाना भी सोना या राशन खरीदने जैसा महंगा होता जा रहा है।