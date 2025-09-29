Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

अब यूट्यूब पर बिना ऐड के देख सकेंगे वीडियो, YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च, जानें डिटेल्स

कंपनी ने YouTube Premium Lite नाम से एक नया प्लान शुरू किया है, जिसकी कीमत इतनी कम रखी गई है कि अब वे लोग भी सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे, जो पहले महंगे प्लान की वजह से प्रीमियम सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 29, 2025

YouTube Premium Lite

YouTube Premium Lite launched in India(Image-Freepik)

YouTube Premium Lite: YouTube पर अत्यधिक समय बिताने वाले यूजर्स के लिए बढ़िया खबर सामने आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube अब भारत में अपने यूजर्स को और किफायती सब्सक्रिप्शन ऑप्शन देने जा रहा है। अहम अपडेट के मुताबिक कंपनी ने YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च कर दिया है। YouTube Premium Lite नाम से एक नया प्लान शुरू किया है, जिसकी कीमत इतनी कम रखी गई है कि अब वे लोग भी सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे, जो पहले महंगे प्लान की वजह से प्रीमियम सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अभी तक भारत में YouTube Premium का मासिक शुल्क 149 रुपये था। वहीं, नया Premium Lite प्लान सिर्फ 89 रुपये प्रति माह में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत YouTube के स्टूडेंट प्लान के बराबर है और यह उन यूजर्स के लिए खासतौर पर फायदेमंद रहेगा, जो सिर्फ विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं।

YouTube Premium Lite: क्या मिलेगा इस नए प्लान में?


प्रीमियम लाइट प्लान में सबसे बड़ी सुविधा है कि यूजर्स को बिना विज्ञापन वाले वीडियो देखने का अनुभव मिलेगा। यह सुविधा मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे लगभग सभी डिवाइस पर एक्सेस की जा सकेगी। हालांकि, जैसा कि इसके नाम से ही साफ है यह ‘लाइट वर्जन’ है। यानी इसमें कई ऐसी सुविधाएं शामिल नहीं होंगी, जो रेगुलर प्रीमियम प्लान में दी जाती हैं।

Premium Lite और Premium में अंतर


YouTube Music का एक्सेस नहीं मिलेगा।
YouTube Shorts और सर्च रिजल्ट्स में विज्ञापन दिखाई देंगे।
ऑफलाइन डाउनलोड और बैकग्राउंड प्ले की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी।
दूसरी ओर, 149 रुपये वाले प्रीमियम प्लान में ये सभी फीचर्स मिलते हैं। इसलिए, जो लोग म्यूजिक स्ट्रीमिंग, बैकग्राउंड वीडियो प्ले और डाउनलोड जैसी सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए नियमित प्रीमियम ही सही विकल्प रहेगा।

YouTube Premium Lite: किसके लिए बेहतर है यह प्लान?


अगर आप ऐसे यूजर हैं जो ज्यादातर YouTube पर सिर्फ लंबे वीडियो देखते हैं और म्यूजिक या बैकग्राउंड प्ले जैसी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, तो 89 रुपये वाला Premium Lite आपके लिए पर्याप्त रहेगा। वहीं, जो यूजर सभी सुविधाओं के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग भी चाहते हैं, वे अभी भी 149 रुपये वाले Premium प्लान ले सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Sept 2025 07:28 pm

Published on:

29 Sept 2025 07:03 pm

Hindi News / Technology / अब यूट्यूब पर बिना ऐड के देख सकेंगे वीडियो, YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च, जानें डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Earbuds को पानी से धोने का सही तरीका जानिए, ऐसे सफाई करना है सुरक्षित

How to clean earbuds safely, Cleaning earbuds with water, Safe way to wash earbuds, Waterproof earbuds cleaning tips, Best method to clean earbuds, Earbuds hygiene tips,
टेक्नोलॉजी

WhatsApp की मुसीबत बढ़ाने आ गया Arattai App, भारत ने लॉन्च किया अपना मैसेजिंग ऐप

Arattai App
टेक्नोलॉजी

टेक एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान – “एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय”

AI
विदेश

IND vs PAK Asia Cup 2025: फाइनल मैच देखने के लिए नहीं है SonyLIV का सब्सक्रिप्शन? ये रिचार्ज प्लान्स आएंगे काम

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final
टेक्नोलॉजी

नाम बदलते ही गूगल दुनिया में छा गया, क्या था पुराना नाम, Google के बर्थ डे पर पढ़िए ये कहानी

Google first name, Google interesting story, Googles Birthday,
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.