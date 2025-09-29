अब यूट्यूब पर बिना ऐड के देख सकेंगे वीडियो, YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च, जानें डिटेल्स

YouTube Premium Lite launched in India(Image-Freepik)
YouTube Premium Lite: YouTube पर अत्यधिक समय बिताने वाले यूजर्स के लिए बढ़िया खबर सामने आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube अब भारत में अपने यूजर्स को और किफायती सब्सक्रिप्शन ऑप्शन देने जा रहा है। अहम अपडेट के मुताबिक कंपनी ने YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च कर दिया है। YouTube Premium Lite नाम से एक नया प्लान शुरू किया है, जिसकी कीमत इतनी कम रखी गई है कि अब वे लोग भी सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे, जो पहले महंगे प्लान की वजह से प्रीमियम सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अभी तक भारत में YouTube Premium का मासिक शुल्क 149 रुपये था। वहीं, नया Premium Lite प्लान सिर्फ 89 रुपये प्रति माह में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत YouTube के स्टूडेंट प्लान के बराबर है और यह उन यूजर्स के लिए खासतौर पर फायदेमंद रहेगा, जो सिर्फ विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं।
प्रीमियम लाइट प्लान में सबसे बड़ी सुविधा है कि यूजर्स को बिना विज्ञापन वाले वीडियो देखने का अनुभव मिलेगा। यह सुविधा मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे लगभग सभी डिवाइस पर एक्सेस की जा सकेगी। हालांकि, जैसा कि इसके नाम से ही साफ है यह ‘लाइट वर्जन’ है। यानी इसमें कई ऐसी सुविधाएं शामिल नहीं होंगी, जो रेगुलर प्रीमियम प्लान में दी जाती हैं।
YouTube Music का एक्सेस नहीं मिलेगा।
YouTube Shorts और सर्च रिजल्ट्स में विज्ञापन दिखाई देंगे।
ऑफलाइन डाउनलोड और बैकग्राउंड प्ले की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी।
दूसरी ओर, 149 रुपये वाले प्रीमियम प्लान में ये सभी फीचर्स मिलते हैं। इसलिए, जो लोग म्यूजिक स्ट्रीमिंग, बैकग्राउंड वीडियो प्ले और डाउनलोड जैसी सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए नियमित प्रीमियम ही सही विकल्प रहेगा।
अगर आप ऐसे यूजर हैं जो ज्यादातर YouTube पर सिर्फ लंबे वीडियो देखते हैं और म्यूजिक या बैकग्राउंड प्ले जैसी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, तो 89 रुपये वाला Premium Lite आपके लिए पर्याप्त रहेगा। वहीं, जो यूजर सभी सुविधाओं के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग भी चाहते हैं, वे अभी भी 149 रुपये वाले Premium प्लान ले सकते हैं।
