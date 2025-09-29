अब यूट्यूब पर बिना ऐड के देख सकेंगे वीडियो, YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च, जानें डिटेल्स

YouTube Premium Lite: YouTube पर अत्यधिक समय बिताने वाले यूजर्स के लिए बढ़िया खबर सामने आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube अब भारत में अपने यूजर्स को और किफायती सब्सक्रिप्शन ऑप्शन देने जा रहा है। अहम अपडेट के मुताबिक कंपनी ने YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च कर दिया है। YouTube Premium Lite नाम से एक नया प्लान शुरू किया है, जिसकी कीमत इतनी कम रखी गई है कि अब वे लोग भी सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे, जो पहले महंगे प्लान की वजह से प्रीमियम सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अभी तक भारत में YouTube Premium का मासिक शुल्क 149 रुपये था। वहीं, नया Premium Lite प्लान सिर्फ 89 रुपये प्रति माह में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत YouTube के स्टूडेंट प्लान के बराबर है और यह उन यूजर्स के लिए खासतौर पर फायदेमंद रहेगा, जो सिर्फ विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं।