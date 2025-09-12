Patrika LogoSwitch to English

Online Fraud का शिकार हुए? यहां करें सबसे पहले रिपोर्ट, जानिए पूरा तरीका

Cybercrime Complaint: आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन ठगी (Online Fraud) के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।

भारत

Anamika Mishra

Sep 12, 2025


Online Fraud होने पर क्सया करें? (Image Source: Chatgpt)

Online Scam Reporting: कई बारे जाने-अनजाने में किसी लापरवाही की वजह से लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। या तो लोग किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या तो अपनी पर्सनल डीटेल्स शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, ब्लकि कुछ आसान स्टेप्स के जरिए आपको इसकी शिकायत दर्ज करवानी है। आइए जानते हैं कैसे।

साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर – 1930 (Cyber ​​Fraud Helpline Number)

  • यह भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर है।
  • जैसे ही आपको पता चले कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तुरंत 1930 पर कॉल करें।
  • कॉल करने पर पुलिस की साइबर टीम ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकती है और पैसे रुकवाने की कोशिश कर सकती है।

साइबर क्राइम की ऑनलाइन शिकायत वेबसाइट (Cyber ​​crime online complaint website)

www.cybercrime.gov.in पर जाएं
ये भारत सरकार का राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल है जहां आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
यहां UPI फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी वेबसाइट से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करें

अगर मामला गंभीर है और आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी Police Station या Cyber Crime Cell में जाकर शिकायत करें।

  • अपने शहर के साइबर क्राइम सेल या पुलिस स्टेशन में जाएं।
  • घटना से जुड़ी सभी डिटेल्स जैसे, स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट, कॉल रिकॉर्डिंग के साथ लेकर जाएं।
  • शिकायत दर्ज करें और एक्नॉलेजमेंट स्लिप जरूर लें।



Published on:

12 Sept 2025 03:36 pm

Hindi News / Technology / Online Fraud का शिकार हुए? यहां करें सबसे पहले रिपोर्ट, जानिए पूरा तरीका

