Online Fraud का शिकार हुए? यहां करें सबसे पहले रिपोर्ट, जानिए पूरा तरीका

Online Scam Reporting: कई बारे जाने-अनजाने में किसी लापरवाही की वजह से लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। या तो लोग किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या तो अपनी पर्सनल डीटेल्स शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, ब्लकि कुछ आसान स्टेप्स के जरिए आपको इसकी शिकायत दर्ज करवानी है। आइए जानते हैं कैसे।
www.cybercrime.gov.in पर जाएं
ये भारत सरकार का राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल है जहां आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
यहां UPI फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी वेबसाइट से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
अगर मामला गंभीर है और आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी Police Station या Cyber Crime Cell में जाकर शिकायत करें।