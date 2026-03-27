1 अप्रैल से PAN Rules 2026 लागू, जानिए पैन कार्ड बनाने के लिए क्या बदलाव किया जा रहा है

PAN Rules 2026: अगर आप भी अपने या अपने किसी परिवारजन के लिए नया PAN कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड के लिए होने वाली आवेदन प्रक्रिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब तक आधार कार्ड से PAN बनवाना संभव था, वहीं अब नियम सख्त किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि फर्जीवाड़े पर रोक और टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CSC (सीएससी) सेंटरों ने ये बदलाव इसलिए किए हैं ताकि जानकारी सही तरीके से जांची जा सके।