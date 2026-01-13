पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक बनाने में फायदा या भारी नुकसान? नई पॉलिसी के बाद कन्वर्जन से पहले समझें पूरा गणित

Petrol to EV conversion cost in India: अगर आपके पास 10-15 साल पुरानी पेट्रोल या डीजल कार है, तो दिल्ली-NCR में रहने वालों के लिए सबसे बड़ा डर उसे कबाड़ (Scrap) घोषित होने का रहता है। इसी डर को खत्म करने और प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है। चर्चा है कि सरकार पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने (Retrofitting) के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी।