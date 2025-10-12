PM Kisan Yojana 21st Installment: दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी खुशखबरी? ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 21st Installment (Image: Freepik)
PM Kisan Yojana 21st Installment: देशभर के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हर बार की तरह इस बार भी किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि भेजी जानी है। हालांकि, अब तक केवल कुछ राज्यों के किसानों के खातों में यह किस्त ट्रांसफर की गई है जबकि बाकी किसानों को अभी इंतजार करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खातों में 21वीं किस्त की राशि पहले ही भेज दी है। इन राज्यों में हाल के महीनों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में सरकार ने राहत के तौर पर इन राज्यों के किसानों को किस्त समय से पहले जारी कर दी है।
पिछले रुझानों के आधार पर देखें तो 2023 में पीएम किसान की किस्त 15 नवंबर को आई थी जबकि 2024 में 5 अक्टूबर को किसानों के खातों में राशि भेजी गई थी। इस बार अब तक चार राज्यों में ही पैसा जारी हुआ है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि दिवाली या उससे पहले यानी 20 अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार शेष राज्यों के किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर सकती है। अभी तक इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है लेकिन मंत्रालय के स्तर पर फाइल प्रक्रिया पूरी होने की सूचना मिली है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के डाक्यूमेंट्स अधूरे हैं, उन्हें इस बार की किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों में राशि 'रुकी हुई' स्थिति में दिख सकती है। किसानों को नीचे दिए काम तुरंत पूरे करने होंगे।
अगर आपका नाम लिस्ट में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका खाता सक्रिय है और किस्त जल्द ट्रांसफर हो जाएगी।
