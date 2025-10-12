Patrika LogoSwitch to English

PM Kisan Yojana 21st Installment: दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी खुशखबरी? ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 21st Installment पर किसानों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जानें कब खाते में आएंगे 2,000 रुपये और किसे नहीं मिलेगा लाभ, और कैसे ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 12, 2025

PM Kisan Yojana 21st Installment

PM Kisan Yojana 21st Installment (Image: Freepik)

PM Kisan Yojana 21st Installment: देशभर के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हर बार की तरह इस बार भी किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि भेजी जानी है। हालांकि, अब तक केवल कुछ राज्यों के किसानों के खातों में यह किस्त ट्रांसफर की गई है जबकि बाकी किसानों को अभी इंतजार करना पड़ रहा है।

किन राज्यों में पहुंची 21वीं किस्त?

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खातों में 21वीं किस्त की राशि पहले ही भेज दी है। इन राज्यों में हाल के महीनों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में सरकार ने राहत के तौर पर इन राज्यों के किसानों को किस्त समय से पहले जारी कर दी है।

क्या दिवाली से पहले आएगी 21वीं किस्त?

पिछले रुझानों के आधार पर देखें तो 2023 में पीएम किसान की किस्त 15 नवंबर को आई थी जबकि 2024 में 5 अक्टूबर को किसानों के खातों में राशि भेजी गई थी। इस बार अब तक चार राज्यों में ही पैसा जारी हुआ है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि दिवाली या उससे पहले यानी 20 अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार शेष राज्यों के किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर सकती है। अभी तक इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है लेकिन मंत्रालय के स्तर पर फाइल प्रक्रिया पूरी होने की सूचना मिली है।

इन किसानों को नहीं मिलेगी किस्त

सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के डाक्यूमेंट्स अधूरे हैं, उन्हें इस बार की किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों में राशि 'रुकी हुई' स्थिति में दिख सकती है। किसानों को नीचे दिए काम तुरंत पूरे करने होंगे।

  • e-KYC पूरी करें, बिना इसके भुगतान रोका जा सकता है।
  • आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।
  • IFSC कोड या अकाउंट नंबर गलत होने पर किस्त नहीं आएगी।
  • बंद बैंक खाते या गलत नाम दर्ज होने पर भी भुगतान नहीं होगा।

ऐसे चेक करें पेमेंट का ऑनलाइन स्टेटस

  • सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर ‘Kisan Corner’ सेक्शन में जाएं।
  • ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें।
  • अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
  • 'रिपोर्ट प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।

अगर आपका नाम लिस्ट में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका खाता सक्रिय है और किस्त जल्द ट्रांसफर हो जाएगी।

