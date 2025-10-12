PM Kisan Yojana 21st Installment: दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी खुशखबरी? ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्टेटस

पिछले रुझानों के आधार पर देखें तो 2023 में पीएम किसान की किस्त 15 नवंबर को आई थी जबकि 2024 में 5 अक्टूबर को किसानों के खातों में राशि भेजी गई थी। इस बार अब तक चार राज्यों में ही पैसा जारी हुआ है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि दिवाली या उससे पहले यानी 20 अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार शेष राज्यों के किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर सकती है। अभी तक इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है लेकिन मंत्रालय के स्तर पर फाइल प्रक्रिया पूरी होने की सूचना मिली है।