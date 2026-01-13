स्मार्टफोन का प्राइवेसी ग्लास कहीं छीन न ले आपकी आंखों का चैन… सिरदर्द और धुंधलेपन की ये है असली वजह

Privacy Tempered Glass Disadvantages: आजकल हम सब अपनी प्राइवेसी को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो गए हैं। मेट्रो में सफर करना हो या ऑफिस की लिफ्ट में, हमें हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं बगल वाला हमारे वॉट्सऐप चैट्स या बैंक बैलेंस न झांक ले। इसी डर का फायदा उठाने बाजार में आया प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास। देखने में ये बड़ा कूल लगता है जैसे ही फोन थोड़ा टेढ़ा हुआ, फोन की स्क्रीन काली पड़ जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अपनी प्राइवेसी बचाने के चक्कर में आप अपने शरीर के सबसे नाजुक हिस्से, यानी अपनी आंखों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं?