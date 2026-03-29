RBI New Rules April: अब सिर्फ PIN से पेमेंट नहीं होगा! 1 अप्रैल से UPI यूजर्स के लिए बदलने वाला है पूरा सिस्टम

RBI New Rules April: रोजमर्रा के भुगतान के लिए UPI बहुत जरूरी विकल्प बन चूका है। आप भी अगर UPI मोबाइल वॉलेट या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से आपके पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है। अब तक ट्रांजैक्शन सिर्फ PIN डालकर पूरे हो जाते थे, अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। नए नियम के तहत हर डिजिटल पेमेंट सुरक्षा के लिए एक स्टेप और जोड़ा जायेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लगातार बढ़ ऑनलाइन धोखाधड़ी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार अब सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य होगा। यानी किसी भी पेमेंट को पूरा करने के लिए यूजर को दो अलग-अलग तरीके से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी।