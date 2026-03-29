RBI New Rules April: अब सिर्फ PIN से पेमेंट नहीं होगा! 1 अप्रैल से UPI यूजर्स के लिए बदलने वाला है पूरा सिस्टम

RBI New Rules April| Image Source: ChatGpt
RBI New Rules April: रोजमर्रा के भुगतान के लिए UPI बहुत जरूरी विकल्प बन चूका है। आप भी अगर UPI मोबाइल वॉलेट या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से आपके पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है। अब तक ट्रांजैक्शन सिर्फ PIN डालकर पूरे हो जाते थे, अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। नए नियम के तहत हर डिजिटल पेमेंट सुरक्षा के लिए एक स्टेप और जोड़ा जायेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लगातार बढ़ ऑनलाइन धोखाधड़ी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार अब सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य होगा। यानी किसी भी पेमेंट को पूरा करने के लिए यूजर को दो अलग-अलग तरीके से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी।
पिछले कुछ समय में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। कई बार सिर्फ एक PIN या पासवर्ड के जरिए ही पूरा अकाउंट एक्सेस हो जाता था, जिससे यूजर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। RBI ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है, ताकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भरोसा बढ़ाया जा सके।
अब हर डिजिटल पेमेंट में दो लेवल की सुरक्षा होगी। इसका मतलब है कि एक स्टेप के बाद दूसरा वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सीधे शब्दों में समझें तो अगर किसी के पास आपका PIN भी है, तब भी वह बिना OTP या बायोमेट्रिक के ट्रांजैक्शन पूरा नहीं कर पाएगा। इसमें ये विकल्प शामिल हो सकते हैं:
नए नियम बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा यूजर्स को मिलेगा, ट्रांजेक्शन की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। ये कुछ मुख्य फायदे होंगे-
RBI के निर्देश के अनुसार अब सभी बैंक, कार्ड नेटवर्क और फिनटेक कंपनियों को ग्राहकों को एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन विकल्प देने होंगे। इनमें कम से कम एक तरीका ऐसा होना जरूरी होगा जो हर ट्रांजैक्शन के लिए रियल-टाइम में बदलता रहे, जैसे OTP। 1 अप्रैल के बाद आपको हर डिजिटल पेमेंट में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि एक अतिरिक्त वेरिफिकेशन करना होगा। लेकिन यह छोटा सा बदलाव आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है।
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