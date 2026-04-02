Redmi Note 15 SE 5G: भारत में लॉन्च नया स्मार्टफोन, 19,999 से शुरू, दमदार बैटरी और डिस्प्ले के साथ मिलेगा

Redmi Note 15 SE 5G: भारत के मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केट में अब एक और नया विकल्प जुड़ गया है। शाओमी ने अपनी रेडमी नोट 15 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए Redmi Note 15 SE 5G को भारत में लॉन्च किया है। यह फोन खासकर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया गया है जो 20 हजार से कम की कीमत में अच्छा डिस्प्ले, बैटरी और कैमरा चाहते हैं। वैसे इसके हायर वेरिएंट 20 हजार से बाहर भी जाते है लेकिन इसका शुरूआती वेरिएंट इस कीमत के अंदर ही मिल जाएगा। कंपनी ने इसे स्पेशल एडिशन के तौर पर पेश किया है, जिसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं।