Earbuds को पानी से धोने का सही तरीका जानिए, ऐसे सफाई करना है सुरक्षित

How to Clean Earbuds: आजकल लगभग हर रोज लोगों को ईयरबड्स की जरूरत पड़ती होगी। आप मेट्रो में गाना सुनते हुए, जिम में या बिस्तर पर अपना पसंदीदा शो देखते हुए भी इन्हें लगाते हैं। लेकिन, क्याआप जानते हैं कि ये तेजी से पसीना, कान का मैल, धूल और तेल जमा करते हैं। यह गंदगी न सिर्फ देखने में खराब लगती है, बल्कि अगर आप इन्हें बिना साफ किए इस्तेमाल करते रहें, तो यह आवाज को रोक सकती है, बैटरी की परफॉर्मेंस कम कर सकती है और कान में संक्रमण भी पैदा कर सकती है। ऐसे में आज हम आपको ईयरबड्स साफ करने का आसान तरीका बताते हैं।