Earbuds को पानी से धोने का सही तरीका जानिए, ऐसे सफाई करना है सुरक्षित

Earbuds को पानी से धोने का सही तरीका। (Image Source: Gemini AI)
How to Clean Earbuds: आजकल लगभग हर रोज लोगों को ईयरबड्स की जरूरत पड़ती होगी। आप मेट्रो में गाना सुनते हुए, जिम में या बिस्तर पर अपना पसंदीदा शो देखते हुए भी इन्हें लगाते हैं। लेकिन, क्याआप जानते हैं कि ये तेजी से पसीना, कान का मैल, धूल और तेल जमा करते हैं। यह गंदगी न सिर्फ देखने में खराब लगती है, बल्कि अगर आप इन्हें बिना साफ किए इस्तेमाल करते रहें, तो यह आवाज को रोक सकती है, बैटरी की परफॉर्मेंस कम कर सकती है और कान में संक्रमण भी पैदा कर सकती है। ऐसे में आज हम आपको ईयरबड्स साफ करने का आसान तरीका बताते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि आपको महंगे क्लीनिंग किट पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान घरेलू सामान और सही तरीके से, आप अपने ईयरबड्स को नए जैसा बना सकते हैं और बिल्कुल नए जैसा काम कर सकते हैं। सिलिकॉन टिप्स को जल्दी से धोने से लेकर चार्जिंग केस को पोंछने तक, बड़ा बदलाव लाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं।
ईयरबड्स की आवाज धीमी होने का सबसे बड़ा कारण जाली का जाम होना है। अपने ईयरबड को जाली नीचे की ओर करके पकड़ें और सूखे, मुलायम ब्रिसल वाले टूथब्रश से धीरे से ब्रश करें ताकि उसमें मौजूद गंदगी निकल जाए। जिद्दी दागों के लिए, थोड़े से रबिंग अल्कोहल में एक रुई डुबोएं और सतह पर हल्के से रगड़ें। ज्यादा जोर से न दबाएं, इससे वैक्स अंदर तक जा सकता है।
आपके ईयरबड्स त्वचा से तेल, पसीना और आपकी जेब या बैग से लिंट सोख लेता है। इन्हें साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। कपड़े या रुई को रबिंग अल्कोहल में भिगोएं और सतह पर फिराएं।
शुरुआत में अंदर और बाहर सूखे कपड़े से पोंछें। मुश्किल कोनों या चार्जिंग पिन के लिए रुई का इस्तेमाल करें। अगर वहां जिद्दी गंदगी है, तो रुई को रबिंग अल्कोहल में भिगोएं और ध्यान से साफ करें।
अगर आपके ईयरबड्स के साथ स्टोरेज पाउच आता है, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। गुनगुने पानी में साबुन की कुछ बूँदें मिलाएं और पाउच को कुछ मिनट के लिए उसमें भिगो दें। अच्छी तरह धोकर किसी छायादार, हवादार जगह पर सूखने दें।
