Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Earbuds को पानी से धोने का सही तरीका जानिए, ऐसे सफाई करना है सुरक्षित

Cleaning Earbuds: रोजाना ईयरबड्स इस्तेमाल करने से उनमें गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे आवाज की क्वालिटी और इयरबड्स की सफाई पर असर पड़ सकता है। ऐसे में ईयरबड्स की नियमित सफाई जरूरी है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Sep 29, 2025

How to clean earbuds safely, Cleaning earbuds with water, Safe way to wash earbuds, Waterproof earbuds cleaning tips, Best method to clean earbuds, Earbuds hygiene tips,

Earbuds को पानी से धोने का सही तरीका। (Image Source: Gemini AI)

How to Clean Earbuds: आजकल लगभग हर रोज लोगों को ईयरबड्स की जरूरत पड़ती होगी। आप मेट्रो में गाना सुनते हुए, जिम में या बिस्तर पर अपना पसंदीदा शो देखते हुए भी इन्हें लगाते हैं। लेकिन, क्याआप जानते हैं कि ये तेजी से पसीना, कान का मैल, धूल और तेल जमा करते हैं। यह गंदगी न सिर्फ देखने में खराब लगती है, बल्कि अगर आप इन्हें बिना साफ किए इस्तेमाल करते रहें, तो यह आवाज को रोक सकती है, बैटरी की परफॉर्मेंस कम कर सकती है और कान में संक्रमण भी पैदा कर सकती है। ऐसे में आज हम आपको ईयरबड्स साफ करने का आसान तरीका बताते हैं।

घर पर करें ईयरबड्स साफ

सबसे अच्छी बात यह है कि आपको महंगे क्लीनिंग किट पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान घरेलू सामान और सही तरीके से, आप अपने ईयरबड्स को नए जैसा बना सकते हैं और बिल्कुल नए जैसा काम कर सकते हैं। सिलिकॉन टिप्स को जल्दी से धोने से लेकर चार्जिंग केस को पोंछने तक, बड़ा बदलाव लाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं।

सिलिकॉन या फोम टिप्स को गर्म, साबुन वाले पानी से धोएं

  • अगर आपके ईयरबड्स के सिरे निकाले जा सकते हैं, तो उन्हें धीरे से घुमाकर निकाल दें। एक छोटे कटोरे में गर्म पानी और हल्का डिश सोप डालें।
  • टिप्स को 15 से 20 मिनट तक भीगने दें, फिर अपनी उंगलियों या रुई की मदद से गंदगी को रगड़कर हटा दें। अच्छी तरह से धोकर उन्हें एक मुलायम तौलिये पर रखकर हवा में सुखाएं।

कान के मैल को जालीदार स्क्रीन से दूर ब्रश से हटाएं

ईयरबड्स की आवाज धीमी होने का सबसे बड़ा कारण जाली का जाम होना है। अपने ईयरबड को जाली नीचे की ओर करके पकड़ें और सूखे, मुलायम ब्रिसल वाले टूथब्रश से धीरे से ब्रश करें ताकि उसमें मौजूद गंदगी निकल जाए। जिद्दी दागों के लिए, थोड़े से रबिंग अल्कोहल में एक रुई डुबोएं और सतह पर हल्के से रगड़ें। ज्यादा जोर से न दबाएं, इससे वैक्स अंदर तक जा सकता है।

ईयरबड हाउसिंग को पोंछें

आपके ईयरबड्स त्वचा से तेल, पसीना और आपकी जेब या बैग से लिंट सोख लेता है। इन्हें साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। कपड़े या रुई को रबिंग अल्कोहल में भिगोएं और सतह पर फिराएं।

चार्जिंग केस को साफ करें

शुरुआत में अंदर और बाहर सूखे कपड़े से पोंछें। मुश्किल कोनों या चार्जिंग पिन के लिए रुई का इस्तेमाल करें। अगर वहां जिद्दी गंदगी है, तो रुई को रबिंग अल्कोहल में भिगोएं और ध्यान से साफ करें।

कपड़े की थैली या कवर को धो लें

अगर आपके ईयरबड्स के साथ स्टोरेज पाउच आता है, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। गुनगुने पानी में साबुन की कुछ बूँदें मिलाएं और पाउच को कुछ मिनट के लिए उसमें भिगो दें। अच्छी तरह धोकर किसी छायादार, हवादार जगह पर सूखने दें।

ये भी पढ़ें

Cancer and Digital Health: AI और स्मार्टफोन कैसे बदल सकते हैं शुरुआती डायग्नोसिस का तरीका? समझिए
स्वास्थ्य

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 05:00 pm

Hindi News / Technology / Earbuds को पानी से धोने का सही तरीका जानिए, ऐसे सफाई करना है सुरक्षित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

WhatsApp की मुसीबत बढ़ाने आ गया Arattai App, भारत ने लॉन्च किया अपना मैसेजिंग ऐप

Arattai App
टेक्नोलॉजी

टेक एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान – “एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय”

AI
विदेश

IND vs PAK Asia Cup 2025: फाइनल मैच देखने के लिए नहीं है SonyLIV का सब्सक्रिप्शन? ये रिचार्ज प्लान्स आएंगे काम

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final
टेक्नोलॉजी

नाम बदलते ही गूगल दुनिया में छा गया, क्या था पुराना नाम, Google के बर्थ डे पर पढ़िए ये कहानी

Google first name, Google interesting story, Googles Birthday,
टेक्नोलॉजी

शाहरुख-सलमान या अक्षय कुमार… किसी भी Actor के साथ लें सेल्फी, Nano Banana से चुटकियों में होगा काम

selfie with celebrity Using Gemini Prompt
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.