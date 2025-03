Samsung के 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च: प्रीमियम लुक, 50MP कैमरा के साथ मिलेगा 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स!

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस Galaxy A56 पहला फोन है जो Exynos 1580 4nm प्रोसेसर के साथ आता है। Galaxy A36 में पहली बार Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। Galaxy A26 में Exynos 1380 प्रोसेसर मिलता है। Galaxy A56 में मेटल फ्रेम दिया गया है, और सभी फोन IP67 रेटिंग के साथ डस्ट और वॉटर-रेसिस्टेंट हैं।

सॉफ्टवेयर अपडेट सभी फोन Android 15 और One UI 7 के साथ आते हैं। 6 साल तक Android और One UI अपडेट, साथ ही 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। Galaxy A56 5G Enterprise Edition को 7 साल तक सिक्योरिटी और One UI अपडेट, 3 साल की वारंटी, और 2 साल का प्रोडक्ट लाइफसाइकिल गारंटी मिलेगी।

सॉफ्टवेयर अपडेट सभी फोन Android 15 और One UI 7 के साथ आते हैं। 6 साल तक Android और One UI अपडेट, साथ ही 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। Galaxy A56 5G Enterprise Edition को 7 साल तक सिक्योरिटी और One UI अपडेट, 3 साल की वारंटी, और 2 साल का प्रोडक्ट लाइफसाइकिल गारंटी मिलेगी।

कैमरा सभी फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ) दिया गया है। Galaxy A56 और A36 में 10-बिट HDR रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिलता है। Galaxy A56 में 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, जबकि A36 और A26 में 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। Galaxy A56 और A36 में 5MP मैक्रो सेंसर, और A26 में 2MP मैक्रो सेंसर दिया गया है। Galaxy A56 में "Best Face" फीचर है, जिससे ग्रुप फोटो में सभी के बेस्ट एक्सप्रेशन चुने जा सकते हैं।

बैटरी और चार्जिंग सभी फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। Galaxy A56 और A36 में 45W फास्ट चार्जिंग, जबकि A26 में 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है।

Samsung Galaxy A56 Key-Specifications 6.7-इंच FHD+ 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले (1900 निट्स ब्राइटनेस)

Exynos 1580 प्रोसेसर, 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB स्टोरेज

50MP + 12MP + 5MP रियर कैमरा, 12MP सेल्फी कैमरा

इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर

IP67 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट

5000mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग

Samsung Galaxy A36 Key-Specifications 6.7-इंच FHD+ 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले

Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 6GB/8GB/12GB RAM, 128GB/256GB स्टोरेज

50MP + 8MP + 5MP रियर कैमरा, 12MP सेल्फी कैमरा

इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर

IP67 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट

5000mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग