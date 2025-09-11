15 हजार के बजट में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy F17 5G फोन: 4 कैमरा, फुल HD स्क्रीन के साथ मिलेंगे कई धांसू फीचर

Samsung Galaxy F17 5G Price In India: सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना नया मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन Galaxy F17 5G लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है जो 15,000 रूपये के बजट में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। सैमसंग ने इसे दो वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 4GB रैम + 128GB स्टोरेज जिसकी कीमत 14,999 रुपये है। वहीं 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वाली फोन की कीमत 15,999 रुपये रखा गया है। फोन को Violet Pop और Neo Black कलर विकल्पों में पेश किया गया है। यह आज से Samsung की वेबसाइट, Flipkart, और अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा।
डिस्प्ले, 6.7 इंच की Full HD+ AMOLED स्क्रीन, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass Victus की सुरक्षा दी गई है।
डिजाइन और निर्माण
फोन की मोटाई केवल 7.5mm है और इसका वजन 192 ग्राम है। यह IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और हल्की पानी की छींटों से बचाता है।
प्रोसेसर और प्रदर्शन
डिवाइस में 5nm पर आधारित Exynos 1330 चिपसेट दिया गया है, जिसमें Mali-G68 MP2 GPU शामिल है। स्टोरेज को माइक्रोSD कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।
कैसा है कैमरा सेटअप और बैटरी
पीछे का कैमरा
50MP मुख्य सेंसर (OIS सपोर्ट के साथ)
5MP अल्ट्रा-वाइड लेंस
2MP मैक्रो कैमरा
फ्रंट कैमरा
13MP सेल्फी शूटर
बैटरी और चार्जिंग
5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
यह Samsung Galaxy F17 5G स्मार्टफोन OneUI 7 पर चलता है जो कि Android 15 पर आधारित है। कंपनी ने इसमें 6 साल तक के OS अपडेट और 6 साल की सुरक्षा पैच का वादा किया है।