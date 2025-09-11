15 हजार के बजट में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy F17 5G फोन: 4 कैमरा, फुल HD स्क्रीन के साथ मिलेंगे कई धांसू फीचर

Samsung Galaxy F17 5G Price In India: सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना नया मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन Galaxy F17 5G लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है जो 15,000 रूपये के बजट में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। सैमसंग ने इसे दो वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 4GB रैम + 128GB स्टोरेज जिसकी कीमत 14,999 रुपये है। वहीं 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वाली फोन की कीमत 15,999 रुपये रखा गया है। फोन को Violet Pop और Neo Black कलर विकल्पों में पेश किया गया है। यह आज से Samsung की वेबसाइट, Flipkart, और अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा।