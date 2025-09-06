अगर तुरंत नहीं भेज पाते हैं पैसे तो UPI से मिनटों में भेजें, नहीं जानते तो जान लें कैसे यूपीआई से कर सकते हैं ट्रांजैक्शन



सबसे पहले UPI ऐप डाउनलोड करें।

Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM App, Amazon Pay, इन सब में से किसी भी एक ऐप के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है।

ऐप खोलें और मोबाइल नंबर वेरीफाई करें।

बैंक चुनें और उसे ऐप से लिंक करें।

एक UPI ID (जैसे yourname\@okaxis) जनरेट करें।

UPI पिन सेट करें।

अपने ATM/Debit कार्ड की डिटेल्स डालें।

OTP डालें और 4 या 6 अंकों का UPI पिन सेट करें।

ऐप खोलें और "Pay" या "Send Money" पर क्लिक करें।

रिसीवर की UPI ID, मोबाइल नंबर या QR कोड स्कैन करें।

अमाउंट डालें और UPI पिन डालकर ट्रांजैक्शन पूरा करें।