अगर तुरंत नहीं भेज पाते हैं पैसे तो UPI से मिनटों में भेजें, नहीं जानते तो जान लें कैसे यूपीआई से कर सकते हैं ट्रांजैक्शन

How To Send Money From UPI: आज के डिजिटल युग में पैसे भेजना और लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। खासतौर पर UPI (Unified Payments Interface) ने इस प्रक्रिया को इतना आसान और सरल बना दिया है कि अब बैंक में लाइन लगाने या घंटों इंतजार करने की जरूरत ही नहीं रह गई। अगर आप अभी भी UPI का इस्तेमाल नहीं करते या इसके बारे में अधिक नहीं जानते, तो आपको जरूर जानना चाहिए। इससे आपको समय की भी बचत होगी और पैसे भी तुरंत भेजा जा सकेगा।
UPI यानी Unified Payments Interface एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो आपके बैंक अकाउंट को सीधे मोबाइल एप से जोड़ता है और रीयल टाइम में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इसमें आपको सिर्फ मोबाइल नंबर या UPI ID से ही ट्रांजैक्शन करना होता है, बैंक डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। इससे मिनटों में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। साथ ही 24x7 सेवा उपलब्ध रहती है। इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। ज्यादातर ऐप्स पर UPI ट्रांजैक्शन बिलकुल फ्री होती है।
सबसे पहले UPI ऐप डाउनलोड करें।
Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM App, Amazon Pay, इन सब में से किसी भी एक ऐप के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है।
ऐप खोलें और मोबाइल नंबर वेरीफाई करें।
बैंक चुनें और उसे ऐप से लिंक करें।
एक UPI ID (जैसे yourname\@okaxis) जनरेट करें।
UPI पिन सेट करें।
अपने ATM/Debit कार्ड की डिटेल्स डालें।
OTP डालें और 4 या 6 अंकों का UPI पिन सेट करें।
ऐप खोलें और "Pay" या "Send Money" पर क्लिक करें।
रिसीवर की UPI ID, मोबाइल नंबर या QR कोड स्कैन करें।
अमाउंट डालें और UPI पिन डालकर ट्रांजैक्शन पूरा करें।
किसी से भी अपना UPI PIN शेयर न करें।
केवल भरोसेमंद ऐप्स का ही इस्तेमाल करें।
अनजान QR कोड स्कैन करने से बचें।
संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।