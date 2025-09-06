Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

अगर तुरंत नहीं भेज पाते हैं पैसे तो UPI से मिनटों में भेजें, नहीं जानते तो जान लें कैसे यूपीआई से कर सकते हैं ट्रांजैक्शन

UPI यानी Unified Payments Interface एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो आपके बैंक अकाउंट को सीधे मोबाइल एप से जोड़ता है और रीयल टाइम में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 06, 2025

How To Send Money From UPI
How To Send Money From UPI(AI Image-Gemini)

How To Send Money From UPI: आज के डिजिटल युग में पैसे भेजना और लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। खासतौर पर UPI (Unified Payments Interface) ने इस प्रक्रिया को इतना आसान और सरल बना दिया है कि अब बैंक में लाइन लगाने या घंटों इंतजार करने की जरूरत ही नहीं रह गई। अगर आप अभी भी UPI का इस्तेमाल नहीं करते या इसके बारे में अधिक नहीं जानते, तो आपको जरूर जानना चाहिए। इससे आपको समय की भी बचत होगी और पैसे भी तुरंत भेजा जा सकेगा।

UPI क्या है?

UPI यानी Unified Payments Interface एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो आपके बैंक अकाउंट को सीधे मोबाइल एप से जोड़ता है और रीयल टाइम में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इसमें आपको सिर्फ मोबाइल नंबर या UPI ID से ही ट्रांजैक्शन करना होता है, बैंक डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। इससे मिनटों में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। साथ ही 24x7 सेवा उपलब्ध रहती है। इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। ज्यादातर ऐप्स पर UPI ट्रांजैक्शन बिलकुल फ्री होती है।

ये भी पढ़ें

UPI Limit Increase: यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव, 24 घंटे में कर पाएंगे इतना ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से लागू
टेक्नोलॉजी
UPI Transactions Limit

UPI से पैसे भेजने का तरीका


सबसे पहले UPI ऐप डाउनलोड करें।
Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM App, Amazon Pay, इन सब में से किसी भी एक ऐप के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है।
ऐप खोलें और मोबाइल नंबर वेरीफाई करें।
बैंक चुनें और उसे ऐप से लिंक करें।
एक UPI ID (जैसे yourname\@okaxis) जनरेट करें।
UPI पिन सेट करें।
अपने ATM/Debit कार्ड की डिटेल्स डालें।
OTP डालें और 4 या 6 अंकों का UPI पिन सेट करें।
ऐप खोलें और "Pay" या "Send Money" पर क्लिक करें।
रिसीवर की UPI ID, मोबाइल नंबर या QR कोड स्कैन करें।
अमाउंट डालें और UPI पिन डालकर ट्रांजैक्शन पूरा करें।

सुरक्षा के लिए ध्यान रखने योग्य बातें

किसी से भी अपना UPI PIN शेयर न करें।
केवल भरोसेमंद ऐप्स का ही इस्तेमाल करें।
अनजान QR कोड स्कैन करने से बचें।
संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।

ये भी पढ़ें

UPI Payment Limit: जानिए क्यों बढ़ाया जा रहा है पेमेंट लिमिट, क्या इस पर लगेगा कोई एक्सट्रा चार्ज?
टेक्नोलॉजी
UPI Payment Limit Increased

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Sept 2025 07:36 pm

Hindi News / Technology / अगर तुरंत नहीं भेज पाते हैं पैसे तो UPI से मिनटों में भेजें, नहीं जानते तो जान लें कैसे यूपीआई से कर सकते हैं ट्रांजैक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट