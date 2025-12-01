Patrika LogoSwitch to English

Tatkal Ticket Booking Rules: तत्काल टिकट बुक करने से पहले जान लें ये नया नियम, वरना लटक जाएगी आपकी बुकिंग

Tatkal Ticket Booking Rules: भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। अब बिना OTP के सीट कन्फर्म नहीं होगी। जानिए IRCTC और काउंटर से टिकट बुक करने की नई प्रक्रिया।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 01, 2025

Tatkal Ticket Booking Rules

Tatkal Ticket Booking Rules (Image: Gemini)

Tatkal Ticket Booking Rules: क्या आप भी अक्सर ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करने की जद्दोजहद करते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब टिकट बुक करते समय सिर्फ उंगलियों की स्पीड काम नहीं आएगी, बल्कि आपको अपना मोबाइल भी साथ रखना होगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव कर दिया है जो आज यानी 1 दिसंबर से लागू हो गया है।

नया नियम बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। अब आप चाहे काउंटर पर हों या घर बैठे मोबाइल से टिकट कर रहे हों, मोबाइल पर आए OTP के बिना बुकिंग नहीं होगा।

बिना OTP नहीं मिलेगी सीट

रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पश्चिम रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब तत्काल टिकट तभी जारी होगा, जब यात्री के मोबाइल पर आया वन टाइम पासवर्ड यानी OTP वेरीफाई हो जाएगा। पहले अक्सर यह होता था कि पेमेंट कटते ही टिकट बुक हो जाता था। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। बुकिंग के दौरान आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस पर एक कोड आएगा। जब तक आप वह कोड सिस्टम में नहीं डालेंगे आपका टिकट जनरेट नहीं होगा।

यह नियम IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रेलवे स्टेशन के काउंटर पर भी लागू होगा।

दलालों की 'दुकान' पर लगेगा ताला?

रेलवे ने यह कदम आम यात्रियों को राहत देने के लिए उठाया है। अक्सर शिकायत मिलती थी कि तत्काल बुकिंग खुलते ही चंद सेकंड में सारी सीटें फुल हो जाती हैं और आम आदमी को टिकट नहीं मिल पाती हैं। दरअसल, दलाल अवैध सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ ही सेकंड में सारे टिकट बुक कर लेते थे।

  • OTP सिस्टम आने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बुकिंग में पारदर्शिता आएगी।
  • ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि OTP तो यात्री के फोन पर ही आएगा।
  • असली यात्रियों को टिकट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे।

अभी इन ट्रेनों में लागू हुई ये व्यवस्था

रेलवे इस सिस्टम को एक साथ पूरे देश में लागू करने के बजाय फेज-वाइज शुरू कर रहा है। पहले चरण में यह नियम मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12009/12010) के लिए शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल सफल होते ही इसे जल्द ही देश की बाकी सभी ट्रेनों में लागू कर दिया जाएगा।

आधार कार्ड वाला ये नियम भूल तो नहीं गए?

OTP के अलावा, रेलवे ने हाल ही में एक और बड़ा बदलाव किया था जिसे आपको याद रखना चाहिए। 28 अक्टूबर 2025 से लागू हुए नियम के मुताबिक, अगर आप रिजर्वेशन खुलने के पहले दो घंटों में (सुबह 8 से 10 बजे के बीच) टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। बिना आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर इस समय के बाद ही बुकिंग कर सकते हैं।

मोबाइल ऐप (IRCTC Rail Connect) से ऐसे बुक करें टिकट

लॉग-इन: बुकिंग शुरू होने से 2 मिनट पहले ऐप में लॉग-इन कर लें।

  • रूट और डेट: 'Book Ticket' पर क्लिक करें, स्टेशन और तारीख चुनें।
  • कोटा (Quota): सबसे जरूरी, कोटा में 'General' की जगह 'TATKAL' चुनें।
  • ट्रेन चयन: 'Search Trains' दबाएं और अपनी ट्रेन व क्लास (AC/Sleeper) चुनें।
  • यात्री: 'Passenger Details' में जाएं और 'Master List' से नाम चुनें।
  • पेमेंट: कैप्चा कोड डालें और तुरंत पेमेंट (UPI/Wallet) करें।
  • OTP (नया स्टेप): मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और सबमिट करें।
  • कन्फर्म: बस आपका टिकट बुक हो जाएगा।

बुकिंग के लिए प्रो टिप

कन्फर्म टिकट पाने के लिए थोड़ी स्मार्ट तैयारी जरूरी है। बुकिंग शुरू होने से पहले ही यात्रियों की डिटेल मास्टर लिस्ट में सेव कर लें और पेमेंट के लिए वॉलेट या नेट बैंकिंग तैयार रखें। सबसे अहम बात, अपने फोन को अच्छे नेटवर्क में रखें, क्योंकि अब इंटरनेट की स्पीड के साथ-साथ सही समय पर OTP मिलना ही आपकी सीट पक्की कराएगा।

