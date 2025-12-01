Tatkal Ticket Booking Rules: तत्काल टिकट बुक करने से पहले जान लें ये नया नियम, वरना लटक जाएगी आपकी बुकिंग

रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पश्चिम रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब तत्काल टिकट तभी जारी होगा, जब यात्री के मोबाइल पर आया वन टाइम पासवर्ड यानी OTP वेरीफाई हो जाएगा। पहले अक्सर यह होता था कि पेमेंट कटते ही टिकट बुक हो जाता था। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। बुकिंग के दौरान आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस पर एक कोड आएगा। जब तक आप वह कोड सिस्टम में नहीं डालेंगे आपका टिकट जनरेट नहीं होगा।