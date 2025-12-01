Tatkal Ticket Booking Rules: तत्काल टिकट बुक करने से पहले जान लें ये नया नियम, वरना लटक जाएगी आपकी बुकिंग

Tatkal Ticket Booking Rules (Image: Gemini)
Tatkal Ticket Booking Rules: क्या आप भी अक्सर ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करने की जद्दोजहद करते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब टिकट बुक करते समय सिर्फ उंगलियों की स्पीड काम नहीं आएगी, बल्कि आपको अपना मोबाइल भी साथ रखना होगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव कर दिया है जो आज यानी 1 दिसंबर से लागू हो गया है।
नया नियम बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। अब आप चाहे काउंटर पर हों या घर बैठे मोबाइल से टिकट कर रहे हों, मोबाइल पर आए OTP के बिना बुकिंग नहीं होगा।
रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पश्चिम रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब तत्काल टिकट तभी जारी होगा, जब यात्री के मोबाइल पर आया वन टाइम पासवर्ड यानी OTP वेरीफाई हो जाएगा। पहले अक्सर यह होता था कि पेमेंट कटते ही टिकट बुक हो जाता था। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। बुकिंग के दौरान आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस पर एक कोड आएगा। जब तक आप वह कोड सिस्टम में नहीं डालेंगे आपका टिकट जनरेट नहीं होगा।
यह नियम IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रेलवे स्टेशन के काउंटर पर भी लागू होगा।
रेलवे ने यह कदम आम यात्रियों को राहत देने के लिए उठाया है। अक्सर शिकायत मिलती थी कि तत्काल बुकिंग खुलते ही चंद सेकंड में सारी सीटें फुल हो जाती हैं और आम आदमी को टिकट नहीं मिल पाती हैं। दरअसल, दलाल अवैध सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ ही सेकंड में सारे टिकट बुक कर लेते थे।
रेलवे इस सिस्टम को एक साथ पूरे देश में लागू करने के बजाय फेज-वाइज शुरू कर रहा है। पहले चरण में यह नियम मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12009/12010) के लिए शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल सफल होते ही इसे जल्द ही देश की बाकी सभी ट्रेनों में लागू कर दिया जाएगा।
OTP के अलावा, रेलवे ने हाल ही में एक और बड़ा बदलाव किया था जिसे आपको याद रखना चाहिए। 28 अक्टूबर 2025 से लागू हुए नियम के मुताबिक, अगर आप रिजर्वेशन खुलने के पहले दो घंटों में (सुबह 8 से 10 बजे के बीच) टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। बिना आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर इस समय के बाद ही बुकिंग कर सकते हैं।
लॉग-इन: बुकिंग शुरू होने से 2 मिनट पहले ऐप में लॉग-इन कर लें।
कन्फर्म टिकट पाने के लिए थोड़ी स्मार्ट तैयारी जरूरी है। बुकिंग शुरू होने से पहले ही यात्रियों की डिटेल मास्टर लिस्ट में सेव कर लें और पेमेंट के लिए वॉलेट या नेट बैंकिंग तैयार रखें। सबसे अहम बात, अपने फोन को अच्छे नेटवर्क में रखें, क्योंकि अब इंटरनेट की स्पीड के साथ-साथ सही समय पर OTP मिलना ही आपकी सीट पक्की कराएगा।
