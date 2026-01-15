मोबाइल नेटवर्क नहीं तो भी होगी बात… टेक्नो ला रहा है ऑफलाइन कॉलिंग स्मार्टफोन, 8,000 से कम होगी कीमत

टेक्नो ने सिर्फ कॉलिंग ही नहीं, बल्कि फोन की मजबूती पर भी ध्यान दिया है। कम कीमत होने के बाद भी इसे IP64 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी की हल्की बौछारों से सुरक्षित रखती है। फोन के साइड में मेटल फ्रेम है और ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल दी गई है। एक और खास बात यह है कि कंपनी इस फोन के साथ 4 साल तक 'लैग फ्री' परफॉर्मेंस का भरोसा दे रही है, यानी लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी यह फोन धीमा नहीं होगा।