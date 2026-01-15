मोबाइल नेटवर्क नहीं तो भी होगी बात… टेक्नो ला रहा है ऑफलाइन कॉलिंग स्मार्टफोन, 8,000 से कम होगी कीमत

Tecno Spark Go 3 Launch India (Image: Techno)
Tecno Spark Go 3 Launch India: क्या आपने कभी सोचा है कि बिना सिम कार्ड या बिना टावर के भी फोन पर बात हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन टेक्नो (Tecno) अपना एक ऐसा ही बजट स्मार्टफोन कल यानी 16 जनवरी 2026 को भारत में उतारने जा रहा है। इस फोन का नाम है Tecno Spark Go 3, जो अपने साथ एक ऐसा फीचर ला रहा है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है।
इस नए फोन की सबसे बड़ी खूबी इसका ऑफलाइन कॉलिंग फीचर है। कंपनी का दावा है कि अगर आप 1.5 किलोमीटर की रेंज के भीतर हैं, तो आप दूसरे टेक्नो यूजर्स से बिना किसी सिम नेटवर्क के भी कनेक्ट हो पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां टावर नहीं आते, तब भी यह फीचर काफी मददगार साबित हो सकता है।
टेक्नो अपने इस नए हैंडसेट को कल दोपहर 12 बजे आधिकारिक तौर पर पेश करेगा। लॉन्चिंग के बाद यह फोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल इसे नीले (Blue) रंग के विकल्प में दिखाया गया है। अगर इसके लुक की बात करें, तो इसमें पीछे की तरफ एक पिल-शेप वाला कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें सिंगल रियर कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर लगा है।
टेक्नो ने सिर्फ कॉलिंग ही नहीं, बल्कि फोन की मजबूती पर भी ध्यान दिया है। कम कीमत होने के बाद भी इसे IP64 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी की हल्की बौछारों से सुरक्षित रखती है। फोन के साइड में मेटल फ्रेम है और ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल दी गई है। एक और खास बात यह है कि कंपनी इस फोन के साथ 4 साल तक 'लैग फ्री' परफॉर्मेंस का भरोसा दे रही है, यानी लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी यह फोन धीमा नहीं होगा।
वैसे तो कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो इसे 8 हजार रुपये से भी कम में लॉन्च किया जा सकता है। इस बजट रेंज में यह फोन सीधे तौर पर लावा, रेडमी और आईटेल जैसी कंपनियों के सस्ते फोन्स को कड़ी टक्कर देने वाला है।
कुल मिलाकर, उन लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो कम बजट में थोड़े अलग और टिकाऊ फीचर्स की तलाश में हैं। अब देखना यह होगा कि कल लॉन्च के समय इसकी असल कीमत क्या निकलकर आती है।
