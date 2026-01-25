Toll Tax New Rules 2026: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों की मौज, टोल टैक्स में मिलेगी 70% की भारी छूट, ऐसे मिलेगा फायदा

Toll Tax New Rules 2026: अब नेशनल हाईवे पर सफर होगा 70% तक सस्ता… सरकार ने बदल दिए टोल टैक्स के नियम नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अक्सर देखा जाता है कि जब हाईवे पर चौड़ीकरण या मरम्मत का काम चलता है, तब भी यात्रियों को पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे शुल्क नियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।