ट्विटर पर बढ़ेगी कैरेक्टर लिमिट, 280 की जगह 4000 अक्षरों में कर पाएंगे ट्वीट

वर्तमान में ट्विटर केवल 280 कैरेक्टर में ट्वीट करने की अनुमति देता है, जिससे यूजर्स के लिए लंबी पोस्ट लिखना मुश्किल हो जाता है। मगर यूजर्स की यह समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने इस प्लेटफॉर्म में एक और बदलवा करने का फैसला किया है।

Twitter to increase character-limit from 280 to 4000, Elon Musk Says