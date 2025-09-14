UPI New Rules 2025: 15 सितंबर से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम, जानें क्या होंगे बदलाव?

UPI New Rules 2025: डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई लेनदेन से जुड़े कुछ अहम बदलावों की घोषणा की है। ये नए नियम 15 सितंबर 2025, सोमवार से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का असर आम लोगों से लेकर दुकानदारों और मर्चेंट्स तक सभी पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं 15 सितंबर से क्या बदलाव होने वाले हैं।
नए नियमों के तहत कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, ट्रैवल और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसी कैटेगरीज में प्रति लेनदेन की लिमिट 5 लाख रुपये कर दी गई है। इनमें से कुछ कैटेगरीज में आप एक दिन में 10 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे।
|ट्रांजैक्शन कैटेगरी
|प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट
|प्रतिदिन लिमिट
|कैपिटल मार्केट (निवेश)
|5 लाख रुपये
|10 लाख रुपये
|इंश्योरेंस प्रीमियम
|5 लाख रुपये
|10 लाख रुपये
|सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM)
|5 लाख रुपये
|10 लाख रुपये
|ट्रैवल
|5 लाख रुपये
|10 लाख रुपये
|क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट
|5 लाख रुपये
|6 लाख रुपये
|ज्वेलरी
|5 लाख रुपये
|6 लाख रुपये
|बिजनेस/मर्चेंट पेमेंट
|5 लाख रुपये
|--
|डिजिटल अकाउंट ओपनिंग
|5 लाख रुपये
|5 लाख रुपये
एनपीसीआई ने साफ किया है कि यह बढ़ी हुई लिमिट सिर्फ खास कैटेगरीज पर लागू होगी। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन की लिमिट पहले जैसी ही रहेगी। यानी आम यूजर्स एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये ही ट्रांसफर कर पाएंगे।
एनपीसीआई के अनुसार, इन बदलावों का मकसद लोगों को बड़े लेनदेन में सुविधा देना है। अब न केवल छोटे खर्च बल्कि निवेश, इंश्योरेंस, ट्रैवल और बिजनेस पेमेंट्स भी आसानी से यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे।
शुरुआत में यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ छोटे भुगतानों के लिए होता था लेकिन आज यह देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। रोजाना करोड़ों लोग शॉपिंग, बिल पेमेंट, ट्रैवल और बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। नई लिमिट से यह और भी उपयोगी और सुविधाजनक हो जाएगा।