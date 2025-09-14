UPI New Rules 2025: 15 सितंबर से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम, जानें क्या होंगे बदलाव?

UPI New Rules 2025: डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई लेनदेन से जुड़े कुछ अहम बदलावों की घोषणा की है। ये नए नियम 15 सितंबर 2025, सोमवार से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का असर आम लोगों से लेकर दुकानदारों और मर्चेंट्स तक सभी पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं 15 सितंबर से क्या बदलाव होने वाले हैं।