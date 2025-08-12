12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Vivo V60 आज होने जा रहा लॉन्च, जानें कितनी हो सकती है कीमत और फीचर्स की अहम जानकारी

Vivo V60: लॉन्च से पहले आगामी Vivo ने फोन के बारे में काफी कुछ बता दिया है। इस फोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। यह स्मार्टफोन 6500mAh की बैटरी के साथ आएगा।

भारत

Anurag Animesh

Aug 12, 2025

Vivo V60
Vivo V60(Photo-'X'-)

Vivo अपना नया नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। आज यानी 12 अगस्त, 2025 को Vivo V60 लॉन्च हो रहा है। आज शाम में इस फोन की लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग प्रोग्राम कंपनी के अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट पर लाइव होंगी। जिसे दुनियाभर में देखा जा सकेगा। लॉन्च से पहले आगामी Vivo ने फोन के बारे में काफी कुछ बता दिया है। इस फोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। यह स्मार्टफोन 6500mAh की बैटरी के साथ आएगा।

Vivo V60: फोन में क्या होंगे फीचर्स


Vivo V60 के फीचर्स की बात करें तो अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन में 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। स्मार्टफोन का डिस्प्ले 6.67 इंच की AMOLED होगा। Vivo V60 Android 15 फीचर के साथ आएगा। यह फोन Funtouch OS 15 पर काम करेगा। वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्ट फ़ोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर होगा। 6500mAh की बैटरी दी जाएगी। जिससे फोन को पूरे दिन आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है।

Vivo V60 Price In India: इतनी हो सकती है कीमत


Vivo V60 की कीमत की बात करें तो भारत में इस फोन की कीमत 37 हजार से 40 हजार के बीच हो सकती है। लॉन्च होने के बाद यह फोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart, Amazon और Vivo की ऑफिसियल वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। इस फोन की कलर वेरिएंट की बात करें तो ऑस्पिशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे और मूनलिट ब्लू में यह फोन मार्किट में आ सकती है।

Vivo V60 Specifications: कैसा होगा कैमरा


Vivo V60 के कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल ZEISS सुपर टेलीफोटो कैमरा, 10X टेलीफोटो स्टेज पोर्ट्रेट और ZEISS मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मोड मिलेंगे। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इस फोन को सोशल मीडिया ट्रेंड के अनुसार भी तैयार किया गया है। इसमें एक्सक्लूसिव वेडिंग वीलॉग (Wedding vLog) फीचर ऐड किया गया है। जो सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट वीडियो बना सकता है।

Updated on:

12 Aug 2025 12:09 pm

Published on:

12 Aug 2025 11:47 am

