Vivo V60 आज होने जा रहा लॉन्च, जानें कितनी हो सकती है कीमत और फीचर्स की अहम जानकारी

Vivo अपना नया नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। आज यानी 12 अगस्त, 2025 को Vivo V60 लॉन्च हो रहा है। आज शाम में इस फोन की लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग प्रोग्राम कंपनी के अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट पर लाइव होंगी। जिसे दुनियाभर में देखा जा सकेगा। लॉन्च से पहले आगामी Vivo ने फोन के बारे में काफी कुछ बता दिया है। इस फोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। यह स्मार्टफोन 6500mAh की बैटरी के साथ आएगा।