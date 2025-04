200MP कैमरा! 100W चार्जिंग के साथ इसी महीने आ रहा Vivo X200 Ultra, जानिए डिटेल्स

Vivo X200 Ultra is launching in China on April 21, 2025.



Vivo will launch the following products:

1. Vivo X200s

2. Vivo X200 Ultra

3. Vivo Pad 5 Pro

4. Vivo Pad SE

5. Vivo Watch 5