Instagram की तरह WhatsApp स्टेटस पर मिलेगा प्राइवेसी का नया ऑप्शन, जानिए कैसे काम करेगा Close Friends फीचर

WhatsApp Close Friend Feature: व्हाट्सएप जल्द ही अपने स्टेटस अपडेट के लिए एक नया फीचर पेश करने वाला है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, इस नए फीचर में यूजर्स अपने करीबी दोस्तों के साथ स्टेटस अपडेट शेयर कर पाएंगे। रोजाना लगभग 1.5 अरब से ज्यादा लोग व्हाट्सएप स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स को अपने सभी संपर्कों के साथ अपडेट साझा करने, कुछ खास लोगों को बाहर करने, या मैन्युअल रूप से चुनने की मिलकी है। लेकिन ये नया फीचर थेड़ा खास है।