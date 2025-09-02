Instagram की तरह WhatsApp स्टेटस पर मिलेगा प्राइवेसी का नया ऑप्शन, जानिए कैसे काम करेगा Close Friends फीचर

WhatsApp Close Friend Feature: व्हाट्सएप जल्द ही अपने स्टेटस अपडेट के लिए एक नया फीचर पेश करने वाला है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, इस नए फीचर में यूजर्स अपने करीबी दोस्तों के साथ स्टेटस अपडेट शेयर कर पाएंगे। रोजाना लगभग 1.5 अरब से ज्यादा लोग व्हाट्सएप स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स को अपने सभी संपर्कों के साथ अपडेट साझा करने, कुछ खास लोगों को बाहर करने, या मैन्युअल रूप से चुनने की मिलकी है। लेकिन ये नया फीचर थेड़ा खास है।
WhatsApp का नया Close Friends फीचर आपको स्टेटस शेयर करते समय एक प्राइवेट ग्रुप चुनने की सुविधा देता है। यानी अब हर स्टेटस को सभी कॉन्टैक्ट्स से शेयर करने की जरूरत नहीं है।
यह फीचर अभी बीटा वर्जन में है, लेकिन जल्द ही iOS और Android यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।