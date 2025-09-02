Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Instagram की तरह WhatsApp स्टेटस पर मिलेगा प्राइवेसी का नया ऑप्शन, जानिए कैसे काम करेगा Close Friends फीचर

WhatsApp इंस्टाग्राम की तरह ही क्लोज फ्रेंड फीचर लेकर आ रहा है। अब आप अपने स्टेटस को सिर्फ उन लोगों से शेयर कर पाएंगे, जो आपके Close Friends लिस्ट में होंगे। आइए इस फीचर के बारे में जानते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 02, 2025

WhatsApp Close Friends feature, WhatsApp new status privacy option, WhatsApp vs Instagram Close Friends, how to use Close Friends on WhatsApp,
WhatsApp का क्लोज फ्रेंड फीचर। Image Source: ChatGPT)

WhatsApp Close Friend Feature: व्हाट्सएप जल्द ही अपने स्टेटस अपडेट के लिए एक नया फीचर पेश करने वाला है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, इस नए फीचर में यूजर्स अपने करीबी दोस्तों के साथ स्टेटस अपडेट शेयर कर पाएंगे। रोजाना लगभग 1.5 अरब से ज्यादा लोग व्हाट्सएप स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स को अपने सभी संपर्कों के साथ अपडेट साझा करने, कुछ खास लोगों को बाहर करने, या मैन्युअल रूप से चुनने की मिलकी है। लेकिन ये नया फीचर थेड़ा खास है।

क्या है इस फीचर की खासियत (What is the specialty of this feature)

WhatsApp का नया Close Friends फीचर आपको स्टेटस शेयर करते समय एक प्राइवेट ग्रुप चुनने की सुविधा देता है। यानी अब हर स्टेटस को सभी कॉन्टैक्ट्स से शेयर करने की जरूरत नहीं है।

ये भी पढ़ें

YouTube पर वीडियो वायरल करने की 5 सीक्रेट ट्रिक्स, हर कंटेंट क्रिएटर के लिए जरूरी
टेक्नोलॉजी
YouTube Growth Hacks

कैसे करेगा काम? (How will it work)

  • जब आप WhatsApp पर स्टेटस डालेंगे, Status Privacy में जाकर आप Close Friends को चुन पाएंगे।
  • आप अपने मनचाहे दोस्तों को उस लिस्ट में एड कर सकते हैं।
  • इसके बाद केवल वही लोग आपके स्टेटस को देख पाएंगे।

इससे क्या फायदा होगा? (Benefit)

  • आपकी प्राइवेसी और कंट्रोल दोनों बढ़ेंगे।
  • पर्सनल बातें या मूड स्टेटस अब केवल भरोसेमंद दोस्तों के लिए ही होंगे।
  • पारिवारिक, प्रोफेशनल या किसी ग्रुप से अलग-अलग स्टेटस शेयर करना आसान हो जाएगा।

कब तक मिलेगा फीचर? (When Will The Feature Be Available)

यह फीचर अभी बीटा वर्जन में है, लेकिन जल्द ही iOS और Android यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

जब फोन आपको पहचानना बंद कर दे तो क्या करें? जानें Face ID और Face Unlock को ठीक करने का तरीका
टेक्नोलॉजी
Face ID Not Working

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Sept 2025 12:00 pm

Hindi News / Technology / Instagram की तरह WhatsApp स्टेटस पर मिलेगा प्राइवेसी का नया ऑप्शन, जानिए कैसे काम करेगा Close Friends फीचर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट