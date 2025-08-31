WhatsApp का नया अपडेट: अब अपने आप गायब हो जाएगा आपका स्टेटस, इन यूजर्स को मिलेगा ये खास फीचर

यूजर्स को इस फीचर के लिए नई प्राइवेसी सेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा सेटिंग से ही यह तय होगा कि कौन आपका स्टेटस देख सकता है। साथ ही टाइम खत्म होने से पहले यूजर चाहे तो स्टेटस को एडिट या डिलीट भी कर सकता है। टाइमर खत्म होते ही स्टेटस दूसरों को नहीं दिखेगा लेकिन आपकी प्रोफाइल में आर्काइव के तौर पर सेव हो जाएगा।