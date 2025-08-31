Patrika LogoSwitch to English

WhatsApp का नया अपडेट: अब अपने आप गायब हो जाएगा आपका स्टेटस, इन यूजर्स को मिलेगा ये खास फीचर

WhatsApp New Update में अब iPhone यूजर्स अपने अबाउट स्टेटस पर टाइमर सेट कर पाएंगे। चुने गए समय के बाद स्टेटस अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा, जानें कैसे काम करेगा ये फीचर?

Rahul Yadav

Aug 31, 2025

WhatsApp New Update: मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स को लगातार नए और बेहतर फीचर्स देने पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब कंपनी iPhone यूजर्स के लिए डिसअपीयरिंग स्टेटस फीचर लेकर आ रही है। यह वही फीचर है जो कुछ समय पहले एंड्रॉइड बीटा वर्जन में देखा गया था।

क्या है डिसअपीयरिंग स्टेटस फीचर?

इस फीचर के आने के बाद iPhone यूजर्स अपने WhatsApp प्रोफाइल के About स्टेटस पर टाइमर सेट कर पाएंगे। यानी अगर आपने लिखा है कि आप मीटिंग में हैं या ट्रैवल पर हैं, तो वह स्टेटस अपने आप चुने गए समय के बाद गायब हो जाएगा।

कितनी देर तक रहेगा स्टेटस?

नए फीचर में यूजर्स को अलग-अलग टाइम ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहें तो स्टेटस को 30 मिनट, कुछ घंटे, एक दिन, एक हफ्ता या फिर कस्टम टाइमर (एक महीने तक) के लिए सेट कर सकते हैं। टाइम खत्म होते ही यह अपने आप हट जाएगा।

कहां दिखेगा नया स्टेटस?

यह डिसअपीयरिंग स्टेटस सिर्फ आपकी प्रोफाइल पेज पर ही नहीं बल्कि चैट लिस्ट, चैट इंफो स्क्रीन और चैट हेडर में भी दिखाई देगा। यहां यह लास्ट सीन (Last Seen) इंडिकेटर के साथ बारी-बारी से नजर आएगा। खास बात यह है कि WhatsApp इसमें अलग-अलग इमोजी भी इस्तेमाल करने की सुविधा दे सकता है।

प्राइवेसी सेटिंग्स में नहीं कोई बदलाव

यूजर्स को इस फीचर के लिए नई प्राइवेसी सेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा सेटिंग से ही यह तय होगा कि कौन आपका स्टेटस देख सकता है। साथ ही टाइम खत्म होने से पहले यूजर चाहे तो स्टेटस को एडिट या डिलीट भी कर सकता है। टाइमर खत्म होते ही स्टेटस दूसरों को नहीं दिखेगा लेकिन आपकी प्रोफाइल में आर्काइव के तौर पर सेव हो जाएगा।

कब मिलेगा ये फीचर?

फिलहाल यह फीचर iOS बीटा वर्जन 25.23.10.78 में टेस्ट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी इसे सभी iPhone यूजर्स के लिए पब्लिक वर्जन में भी रोल आउट कर देगी।

31 Aug 2025 02:29 pm

Hindi News / Technology / WhatsApp का नया अपडेट: अब अपने आप गायब हो जाएगा आपका स्टेटस, इन यूजर्स को मिलेगा ये खास फीचर

