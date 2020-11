अब Report करने पर WhatsApp मांगेगा आपसे सबूत, करना होगा ये काम

इंस्टेंट मैसेजिंग एप WhatsApp इन दिनों अपने फीचर्स पर काम कर रहा है। अब व्हाट्सएप एक और फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। WhatsApp में अपने किसी भी कॉन्टैक्ट के मैसेज से आपत्ति होने पर उसको रिपोर्ट और स्पैम करने का फीचर है। लेकिन अब यह आसान नहीं होगा। अब WhatsApp पर कॉन्टैक्ट को Report करने से पहले आपको सबूत देना होगा। सबूत के रूप में व्हाटसएप आपसे लेटेस्ट चैट मांगेगे, जो आपको उसे दिखानी होगी। रिपोर्ट के अनुसार, यह व्हाट्सएप का यह नया फीचर एप के 2.20.206.3 एंड्रॉयड वर्जन पर लाइव हो गया है, जिसका इस्तेमाल फिलहाल बीटा टेस्टर कर सकते हैं।

बतानी होगी रिपोर्ट करने की वजह

बता दें कि फिलहाल अगर कोई यूजर व्हाट्सएप पर किसी स्पैमिंग या हैरसमेंट का शिकार होते हैं तो वे किसी भी साधारण या बिजनेस अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब नए फीचर में यूजर को रिपोर्ट करने की वजह बतानी होगी और व्हाट्सएप आपसे सबूत भी मांगेगा।

फॉरवर्ड हो जाएगी लेटेस्ट चैट

इस नए फीचर में अगर कोई यूजर किसी अकाउंट को किसी वजह से रिपोर्ट करता है तो उसे एक मैसेज दिखाई देगा। इस मैसेज में लिखा होगा 'Most recent messages from this user will be forwarded to WhatsApp।' यानि आपको उस अकाउंट की लेटेस्ट चैट व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करनी होगी। खबरों के अनुसार, उस व्हाट्सएप चैट के वेरिफाई होने के बाद ही अकाउंट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

फिलहाल यह है व्यवस्था

फिलहाल अगर यूजर को किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो व्हाट्सएप यूजर को Report, Block या कॉन्टैक्ट सेव करने का विकल्प देता है। इसके साथ ही आपके फोन में सेव कॉन्टैक्ट को को भी व्हाट्सएप को Report कर सकते हैं। इसके लिए एप अभी यूजर्स से लेटेस्ट चैट नहीं मांगता। नए फीचर के लाइव होने के बाद आपको लेटेस्ट चैट फॉरवर्ड करनी होगी।