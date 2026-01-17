कौन हैं नैना रायसिंघानी? जिनके निकनेम पर पड़ा गूगल के AI मॉडल का नाम

Naina Raisinghani Nano Banana Google AI: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Google को आमतौर पर डेटा, रिसर्च और लंबी मीटिंग्स के लिए जाना जाता है। लेकिन कभी-कभी यहां फैसले इंसानी रचनात्मकता और हल्के-फुल्के पलों से भी जन्म ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला गूगल के चर्चित AI इमेज मॉडल ‘Nano Banana’ से जुड़ा है। एक ऐसा नाम जो जितना अनोखा है, उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी भी है।