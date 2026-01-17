17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

कौन हैं नैना रायसिंघानी? जिनके निकनेम पर पड़ा गूगल के AI मॉडल का नाम

Naina Raisinghani Nano Banana Google AI: कौन हैं कराची की नैना रायसिंघानी? जानिए कैसे उनके निकनेम पर गूगल ने रखा Nano Banana AI का नाम, यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 17, 2026

Naina Raisinghani Nano Banana Google AI

Naina Raisinghani Nano Banana Google AI (Image: X)

Naina Raisinghani Nano Banana Google AI: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Google को आमतौर पर डेटा, रिसर्च और लंबी मीटिंग्स के लिए जाना जाता है। लेकिन कभी-कभी यहां फैसले इंसानी रचनात्मकता और हल्के-फुल्के पलों से भी जन्म ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला गूगल के चर्चित AI इमेज मॉडल ‘Nano Banana’ से जुड़ा है। एक ऐसा नाम जो जितना अनोखा है, उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी भी है।

यह कहानी जुड़ी है गूगल में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर नैना रायसिंघानी से, जिनका जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था और जिनके एक हल्के-फुल्के सुझाव ने इंटरनेट पर चर्चा का नया नाम दे दिया।

देर रात आया वो मैसेज, जिससे पड़ा नाम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वाकया जुलाई 2024 का है। गूगल को अपने एक AI इमेज मॉडल को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना था। इस मॉडल का तकनीकी नाम Gemini 2.5 Flash Image था, लेकिन टीम चाहती थी कि इसके लिए एक ऐसा कोडनेम हो जो थोड़ा यूनिक हो और लोगों की जुबान पर रट जाए।

इसी दौरान नैना रायसिंघानी को देर रात एक मैसेज मिला, जिसमें उनसे जल्दी से कोई कैची नाम सुझाने को कहा गया। उपलब्ध मीडिया जानकारी के मुताबिक, किसी लंबी बैठक के बिना, नैना रायसिंघानी ने उसी पल एक सहज विचार के रूप में ‘Nano Banana’ नाम सुझाया।

यह नाम शुरुआत में एक इंटरनल/अनौपचारिक कोडनेम के तौर पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसकी अलग पहचान और लोगों को पसंद आने वाले अंदाज़ ने इसे जल्दी ही चर्चा में ला दिया।

आखिर ‘Nano Banana’ ही क्यों?

इस नाम के पीछे कोई भारी-भरकम टेक्निकल लॉजिक नहीं, बल्कि एक निजी और मजेदार जुड़ाव है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नैना के दोस्त उन्हें मजाक में ‘Naina Banana’ कहकर बुलाते थे। वहीं, कुछ करीबी लोग उन्हें ‘Nano’ कहते थे।

इन्हीं दो नामों के मेल से बना ‘Nano Banana’। यही वजह है कि यह नाम गंभीर टेक प्रोडक्ट होने के बावजूद लोगों को इंसानी और यादगार लगता है।

कराची से सिलिकॉन वैली तक का सफर

नैना रायसिंघानी का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। आगे चलकर उन्होंने University of Pennsylvania से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की। अपनी तकनीकी समझ और प्रोडक्ट-सोच के दम पर उन्होंने गूगल जैसी कंपनी में सीनियर भूमिका निभाई।

आज नैना का नाम उन प्रोफेशनल्स में गिना जाता है, जो टेक्नोलॉजी और यूजर-फ्रेंडली सोच के बीच संतुलन बनाते हैं।

कैसे एक कोडेनमे बना पहचान

शुरुआत में ‘Nano Banana’ सिर्फ एक इंटरनल नाम था। लेकिन जब यह मॉडल यूजर्स के बीच लोकप्रिय हुआ और सोशल मीडिया पर इसके नाम की चर्चा बढ़ी, तो गूगल ने भी इसे अनौपचारिक पहचान के तौर पर अपनाए रखा।

बाद में जब इसी मॉडल का ज्यादा एडवांस वर्जन पेश किया गया, तो उसे ‘Nano Banana Pro’ कहा गया, जो इस बात का संकेत था कि यह नाम अब सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुका है।

टेक की दुनिया का एक अलग सबक

‘Nano Banana’ की कहानी यह दिखाती है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया सिर्फ कोड और एल्गोरिद्म तक सीमित नहीं है। कभी-कभी एक सरल, मानवीय और अनौपचारिक विचार भी लोगों से गहरा जुड़ाव बना सकता है।

ये भी पढ़ें

PF से पैसा निकालना अब होगा आसान: UPI के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, अप्रैल से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम
टेक्नोलॉजी
EPFO UPI Withdrawal April 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

17 Jan 2026 01:43 pm

Hindi News / Technology / कौन हैं नैना रायसिंघानी? जिनके निकनेम पर पड़ा गूगल के AI मॉडल का नाम

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

iPhone 17 Pro पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट: रिपब्लिक डे सेल में मिल रही 49,200 रुपये की छूट

iPhone 17 Republic Day Offer
टेक्नोलॉजी

PF से पैसा निकालना अब होगा आसान: UPI के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, अप्रैल से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम

EPFO UPI Withdrawal April 2026
टेक्नोलॉजी

स्मार्टफोन खरीदने की है प्लानिंग? पहले देख लें अमेजन सेल का ये रेट कार्ड, iPhone से लेकर OnePlus तक सब कुछ हुआ सस्ता

Amazon Great Republic Day Sale 2026 Smartphone Deals
टेक्नोलॉजी

मोबाइल नेटवर्क नहीं तो भी होगी बात… टेक्नो ला रहा है ऑफलाइन कॉलिंग स्मार्टफोन, 8,000 से कम होगी कीमत

Tecno Spark Go 3 Launch India
टेक्नोलॉजी

BSNL का नया दांव: 799 रुपये में 5000GB डेटा का ऑफर, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की बड़ी शर्त?

BSNL Pongal Broadband Offer
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.