Wi-Fi harmful for Health: क्या रात में Wi-Fi ऑन रखना हेल्थ के लिए है खतरनाक? जानें इसके पीछे का सच

Wi-Fi रेडिएशन क्या होता है? Wi-Fi राउटर से निकलने वाली तरंगों को रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) रेडिएशन कहते हैं। यही तरंगे मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो से भी निकलती हैं। ये नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं यानि ये सीधे तौर पर शरीर की कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं।

WiFi radiation effects on health: क्या Wi-Fi से निकलने वाला रेडिएशन हानिकारक है?

साल 2011 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से जुड़ी संस्था IARC (International Agency for Research on Cancer) ने मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन को एक ऐसी कैटेगेरी में रखा था जिसे इंसानों के लिए ‘संभावित रूप से कैंसर उत्पन्न करने वाला’ माना जाता है। हालांकि इस फैसले का ये मतलब नहीं है कि मोबाइल या Wi-Fi का इस्तेमाल सीधे तौर पर कैंसर का कारण बनता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इतना जरूर कहा कि इनके लंबे समय तक ज्यादा उपयोग को पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं कहा जा सकता इसलिए सतर्कता बरतना जरूरी है।