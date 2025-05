Kidney के लिए खतरनाक है मोबाइल-लैपटॉप का अधिक यूज, जानिए कैसे करें किडनी का बचाव

किडनी पर मोबाइल और लैपटॉप का असर औसतन लोग दिन में 6-10 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। यह लंबा समय न केवल आंखों में थकान (डिजिटल आई स्ट्रेन) और गर्दन दर्द (टेक्स्ट नेक) का कारण बनता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किडनी स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।

किडनी पर कैसे पड़ता है असर? (What is unhealthy for the kidneys) किडनी हमारे शरीर का फिल्टर सिस्टम है जो खून से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालती है। लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम से जुड़ी आदतें किडनी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।

डिहाइड्रेशन – National Kidney Foundation के मुताबिक, कम पानी पीने से यूरिन गाढ़ा होता है जिससे किडनी स्टोन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) का जोखिम बढ़ता है। लंबे समय तक डिहाइड्रेशन क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) को भी बढ़ावा दे सकता है।

सेडेंटरी लाइफस्टाइल – American Journal of Kidney Diseases की एक स्टडी के मुताबिक, लंबे समय तक बैठे रहने से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है जो किडनी के लिए दो बड़े जोखिम कारक हैं।

ज्यादा नमक का सेवन – प्रोसेस्ड फूड और नमकीन स्नैक्स, जो स्क्रीन टाइम के दौरान आम हैं, किडनी पर दबाव डाल सकते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया से ब्रेक लेना नहीं है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करके अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।

यह भी पढ़ें: href="https://www.patrika.com/lifestyle-news/daily-habits-bad-for-kidney-health-avoid-these-6-dangerous-routines-19580890" target="_blank" rel="noopener">Daily Habits Bad For Kidney: किडनी को रखना है स्वस्थ तो अभी छोड़ दें ये 6 नुकसानदायक आदतें इसके लिए आप कुछ आसान और प्रभावी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें – हर घंटे 1 गिलास पानी पीने की आदत डालें। अपने फोन पर रिमाइंडर सेट करें या पास में पानी की बोतल रखें। यह किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नियमित ब्रेक लें – हर 45-60 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लें। थोड़ा टहलें, स्ट्रेच करें या गहरी सांस लें। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है। 20-20-20 नियम अपनाएं – आंखों को आराम देने के लिए हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। नमक और जंक फूड कम करें – ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड से बचें। फल, सब्जियां और साबुत अनाज को अपने भोजन में शामिल करें। स्क्रीन टाइम सीमित करें – गैर-जरूरी स्क्रीन टाइम (जैसे सोशल मीडिया) को सीमित करने की कोशिश करें। इसके बजाय ऑफलाइन हॉबीज जैसे किताब पढ़ना या आपको जो अच्छा लगता है वो करें। नींद का ख्याल रखें – रात में स्क्रीन टाइम कम करें क्योंकि नींद की कमी तनाव और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है जो किडनी के लिए हानिकारक है। क्या डिजिटल डिटॉक्स वाकई जरूरी है? इसका जवाब है, हां! डिजिटल डिटॉक्स न केवल आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य (तनाव और चिंता में कमी), शारीरिक स्वास्थ्य (बेहतर रक्त संचार), और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। एक अध्ययन (PubMed, 2024) के अनुसार, 8-सप्ताह के डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम ने प्रतिभागियों में तनाव और थकान को कम किया और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार नजर आया है। इसका जवाब है, हां! डिजिटल डिटॉक्स न केवल आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य (तनाव और चिंता में कमी), शारीरिक स्वास्थ्य (बेहतर रक्त संचार), और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। एक अध्ययन (PubMed, 2024) के अनुसार, 8-सप्ताह के डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम ने प्रतिभागियों में तनाव और थकान को कम किया और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार नजर आया है।