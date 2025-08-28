YouTube ने पेश किया नया Hype फीचर, छोटे क्रिएटर्स को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका

YouTube Hype Feature: यूट्यूब ने अपने क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर ‘Hype’ दुनिया भर में लॉन्च कर दिया है। इस फीचर का मकसद छोटे और उभरते हुए कंटेंट क्रिएटर्स को आगे लाना है जिन्हें अक्सर बड़े चैनलों की भीड़ में पहचान मिलना मुश्किल होता है। चलिए जानते हैं इस नए फीचर से जुड़ी डिटेल के बारे में।
इस फीचर के जरिए दर्शक अपने पसंदीदा छोटे क्रिएटर्स को हाइप कर सकते हैं। जिन चैनलों के 5 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं उनके वीडियो को हाइप किया जा सकता है। हर यूजर हफ्ते में तीन वीडियो तक हाइप कर सकता है।
हाइप मिलने पर वीडियो को पॉइंट्स मिलते हैं और ये वीडियो YouTube के Explore सेक्शन में बने एक खास लीडरबोर्ड पर दिखने लगते हैं।
YouTube ने बताया है कि छोटे चैनलों को हाइप मिलने पर ज्यादा बूस्ट दिया जाएगा ताकि वे बड़े चैनलों के मुकाबले तेजी से आगे आ सकें। हाइप किए गए वीडियो पर एक खास Hyped बैज भी दिखाई देगा।
दर्शक जो नियमित रूप से वीडियो हाइप करते हैं उन्हें हर महीने Hype Star Badge मिलेगा। साथ ही अगर कोई वीडियो लीडरबोर्ड पर ऊपर जाता है तो उस दर्शक को नोटिफिकेशन भी मिलेगा।
अब YouTube Studio में क्रिएटर्स को Hype Card मिलेगा। यहां वे देख सकेंगे कि उनके वीडियो को कितने हाइप पॉइंट्स मिले हैं और हफ्तेभर में उनकी क्या प्रगति हुई है।
YouTube ने साफ किया है कि यह शुरुआत भर है। आगे चलकर गेमिंग, स्टाइल जैसे अलग-अलग कैटेगरी के लिए स्पेशल लीडरबोर्ड लाने की प्लानिंग है। इसके अलावा कंपनी पेड हाइप की भी टेस्टिंग कर रही है जिससे क्रिएटर्स को अतिरिक्त कमाई का मौका मिल सकता है।
अब तक छोटे क्रिएटर्स को पहचान मिलना आसान नहीं था लेकिन इस फीचर के जरिए YouTube दर्शकों को ताकत दे रहा है कि वे खुद तय करें अगला स्टार कौन होगा।
यह फीचर भारत सहित 39 देशों में लाइव हो चुका है और लाखों छोटे क्रिएटर्स के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकता है।