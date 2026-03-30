सिर्फ 10 मिनट में पेट की चर्बी होगी छूमंतर, जानें भाग्यश्री की कुर्सी पर बैठे-बैठे करने वाली एक्सरसाइज

How To Lose Belly Fat While Sitting: आज के समय में ज्यादातर लोगों के लिए ऑफिस और घर के कामों के बीच बैलेंस बनाते हुए फिटनेस के लिए अलग से समय निकालना मुमकिन नहीं हो पाता। रोजाना घंटों ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने के कारण पेट की चर्बी (Belly Fat) बढ़ना एक आम समस्या बन गई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी फिटनेस के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने एक वीडियो शेयर कर कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, जिन्हें आप अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे-बैठे कर अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। आज के इस लेख में आइए जानते हैं अभिनेत्री भाग्यश्री द्वारा बताई गई पेट की चर्बी को कम करने के लिए 3 एक्सरसाइज के बारे में, जिन्हें आप अपने वर्किंग ऑवर्स के दौरान आसानी से कर सकते हैं।