बिना फिजिकल रिलेशन के प्रेग्नेंट हुई लड़की, डॉक्टर ने बताया कैसे हुआ यह मुमकिन! 



बेबी डिलीवरी के बाद डॉक्टरों के दिमाग में बार-बार यही सवाल आ रहा था कि अगर शरीर में कोई बाहरी रास्ता ही नहीं था, तो स्पर्म अंदर कैसे पहुंचे। इस गुत्थी को लड़की की 9 महीने पुरानी एक मेडिकल रिपोर्ट ने सुलझाया। दरअसल प्रेग्नेंट होने से ठीक 9 महीने पहले उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड और एक पुराने प्रेमी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उसे पेट पर चाकू लग गया था। चाकू की चोट की वजह से उसके पेट में छोटे-छोटे छेद हो गए थे। उसी दौरान वह लड़की ओरल सेक्स में शामिल थी। वैसे तो पेट का एसिड स्पर्म को तुरंत मार देता है, लेकिन खाली पेट होने या एसिड कम होने की वजह से स्पर्म पेट के उन छेदों के रास्ते बाहर निकल गए और लड़की के शरीर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच गए।