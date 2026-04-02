30+ Hanuman Jayanti Wishes, Images, Wallpaper and Photos: एक क्लिक में पाएं 30+ हनुमान जयंती विशेज, HD फोटो, मैसेज और वॉलपेपर

30+ Hanuman Jayanti Wishes, Message, Images, Wallpaper and Photos: हनुमान जयंती का पर्व हर साल संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अंजनी पुत्र और श्री राम के परम भक्त बजरंगबली की कृपा पाने के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। ऐसे में यदि आप इस शुभ अवसर पर अपने परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों को भक्तिमय संदेश भेजकर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए 30+ फोटो, मैसेज और विशेज को सोशल मीडिया के जरिए भेजकर अपनों के जीवन में सुख-समृद्धि और साहस की मंगलकामना करने के साथ ही बधाई भी दे सकते हैं।