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30+ Hanuman Jayanti Wishes, Images, Wallpaper and Photos: एक क्लिक में पाएं 30+ हनुमान जयंती विशेज, HD फोटो, मैसेज और वॉलपेपर

30+ Hanuman Jayanti Wishes, Message, Images, Wallpaper and Photos:अगर आप आज अपने परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों को भक्तिमय संदेश भेजकर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए 30+ फोटो, मैसेज और विशेज को भेजकर बधाई दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 01, 2026

Hanuman Jayanti Wishes

Hanuman Jayanti Wishes | image credit gemini

30+ Hanuman Jayanti Wishes, Message, Images, Wallpaper and Photos: हनुमान जयंती का पर्व हर साल संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अंजनी पुत्र और श्री राम के परम भक्त बजरंगबली की कृपा पाने के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। ऐसे में यदि आप इस शुभ अवसर पर अपने परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों को भक्तिमय संदेश भेजकर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए 30+ फोटो, मैसेज और विशेज को सोशल मीडिया के जरिए भेजकर अपनों के जीवन में सुख-समृद्धि और साहस की मंगलकामना करने के साथ ही बधाई भी दे सकते हैं।

हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए विशेज और फोटो (Hanuman Jayanti Wishes and Photos)

1-जिनके मन में प्रभु श्रीराम का वास है, उनके लिए जीवन का हर पल खास है। हनुमान जयंती की बधाई!

2- अतुलित बल के स्वामी और करुणा के सागर, बजरंगबली आपके जीवन में खुशियों का संचार करें।

3- वीरता का पाठ पढ़ाने वाले पवनपुत्र को नमन, उनके साहस से महक उठे आपका जीवन रूपी उपवन।

4- अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता, हनुमान जी बनें आपके भाग्य विधाता। शुभ हनुमान जयंती!

5- सिंदूरी आभा से चमके आपका चेहरा, आपके घर पर हो सुख-समृद्धि का अटूट डेरा।

6- राम नाम की माला जपकर जो हुए अमर, उन महावीर की कृपा आप पर बनी रहे उम्र भर।

7- हर बुराई आपसे कोसों दूर चली जाए, जब संकटमोचन की गदा का साया आप पर आए।

8- भक्ति की पराकाष्ठा हैं अंजनी के लाल, उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बने बेमिसाल।

9- वीरता और सेवा भाव का संगम है आज का दिन, अधूरी है दुनिया वीर हनुमान के बिन।

10- गदाधारी की कृपा से आपके हर संकल्प सिद्ध हों, और जीवन में प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त हों।

हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज और वॉलपेपर (Hanuman Jayanti Message and wallpaper)

11- हाथ जोड़कर वंदन करें हम महावीर का, जो संवार देते हैं बिगड़ा भाग्य किसी भी तस्वीर का।

12- हृदय में ज्ञान का दीप जले और मन में हो हनुमान का नाम, सफल होंगे आपके दुनिया के सारे काम।

13- जिनकी भुजाओं में है अपार बल और हृदय में श्री राम, उन संकटमोचन को मेरा सादर प्रणाम।

14- सागर लांघकर जिन्होंने सीता मां की सुध ली, वो संकटमोचन दूर करेंगे आपकी हर मुश्किल की गली।

15- हनुमान जयंती का पर्व आपके जीवन में अटूट साहस और नई उमंग लेकर आए। जय बजरंगबली!

16- मारुति नंदन की भक्ति में वो शक्ति है, जिससे मिलती हर बंधन से मुक्ति है।

17- प्रभु के प्रिय और राक्षसों के काल, सदा रक्षा करेंगे आपकी माता अंजनी के लाल।

18- राम भक्ति का ऐसा रंग चढ़े कि मन शांत हो जाए, हनुमान की कृपा से हर दुख अंत हो जाए।

19- बजरंगबली का वरदान आपके जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदल दे। शुभ हनुमान जयंती!

20- तन अनुशासित हो और मन में हो राम का जाप, हनुमान जी हर लेंगे आपके सारे संताप।

हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए संदेश और इमेजेस (Hanuman Jayanti Wishes Message and Images)

21- कलयुग के जागृत देवता हैं महावीर हनुमान, उनकी कृपा से हर घर बने सुखों का धाम।

22- शक्ति, बुद्धि और विद्या का वरदान मिले आपको, हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं हो आपको।

23- लक्ष्मण के प्राण बचाए और रावण का घमंड तोड़ा, हनुमान जी ने सदा धर्म से नाता जोड़ा।

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Hanuman Jayanti 2026 Wishes

24- आपके आत्मविश्वास की गदा इतनी मजबूत हो कि कोई भी बाधा आपको रोक न सके। जय हनुमान!

25- जिस पर हो केसरी नंदन का हाथ, उसे डरने की क्या बात, जब हनुमान हों सदा साथ।

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26- राम दूत बनकर जिन्होंने किया जग का कल्याण, वो वीर हनुमान बचाएं हम सबकी आन।

27- संकट के समय जो हनुमान चालीसा गाता है, बजरंगबली का साया उसके साथ हमेशा रहता है।

28- भक्ति ऐसी हो जैसे पवनपुत्र की, जो प्रभु के चरणों में ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दे।

29- हनुमान जयंती की पावन बेला पर प्रभु आपकी झोली में खुशियां और सफलता भर दें।

30- लाल लंगोट वाले का जब मिलता है सहारा, बदल जाता है फिर तो किस्मत का हर किनारा।

31- आज के दिन बजरंगबली की भक्ति में लीन हो जाएं, और अपने जीवन को प्रभु राम की सेवा में सफल बनाएं। जय श्री राम!

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हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं: 100+ Wishes, HD Photos, वीडियो और कोट्स यहां से करें डाउनलोड 
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Published on:

01 Apr 2026 10:30 pm

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