7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Herbal Drinks for Weight Loss: सुबह खाली पेट पीने वाले 5 हर्बल ड्रिंक्स, घटा सकते हैं पेट की चर्बी तेजी से

Herbal Drinks for Weight Loss: अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट कुछ हर्बल ड्रिंक्स का सेवन करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। चलिए जानते हैं ऐसे 5 असरदार हर्बल ड्रिंक्स के बारे में जिन्हें आप रोज सुबह खाली पेट पीकर अपने वेट लॉस के लक्ष्य कर सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 07, 2025

Weight loss herbal drinks morning, weight loss drinks, Herbal Drinks ,
Easy herbal drinks for weight loss at home फोटो सोर्स – Freepik

Herbal Drinks for Weight Loss: आज के दौर में फिट रहना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। बदलती लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाने की आदतों के चलते मोटापा एक आम समस्या बनता जा रहा है। लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी पेट की चर्बी कम करना आसान नहीं होता।
अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट कुछ हर्बल ड्रिंक्स का सेवन करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। आप घर पर ही रसोई में मौजूद साधारण मसालों से ही तैयार कर सकते हैं। ये न केवल आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, बल्कि दिनभर आपको एनर्जेटिक भी बनाए रखते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे 5 असरदार हर्बल ड्रिंक्स के बारे में जिन्हें आप रोज सुबह खाली पेट पीकर अपने वेट लॉस कर सकते हैं।

नींबू-शहद पानी

सुबह-सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसमें एक चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर पीना एक सदियों पुराना नुस्खा है। ये ड्रिंक शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, पाचन सुधारता है और फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है। खासतौर पर अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं, तो यह पेट की चर्बी कम करने में मददगार हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Kapil Weight Loss Diet: “कपिल शर्मा ने खूब खाई मछली”, ट्रेनर ने बताया कैसे कपिल ने घटाया इतना वजन
लाइफस्टाइल
Kapil Sharma fitness transformation फोटो सोर्स – kapilsharma/Instagram

हल्दी-काली मिर्च वाला पानी

गुनगुने पानी में चुटकी भर हल्दी और थोड़ी-सी काली मिर्च मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से शरीर में सूजन कम होती है। हल्दी शरीर को डिटॉक्स करती है और काली मिर्च उसमें मौजूद करक्यूमिन के असर को कई गुना बढ़ा देती है। यह ड्रिंक पेट की चर्बी पिघलाने में सहायक हो सकता है।

अदरक पानी

अदरक में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और थर्मोजेनिक गुण वजन घटाने में बहुत मददगार होते हैं। एक कप पानी में अदरक उबालें और छानकर सुबह खाली पेट पिएं। यह पेट को साफ रखने के साथ-साथ भूख को भी कंट्रोल करता है।

दालचीनी का पानी

दालचीनी एक नेचुरल फैट बर्नर मानी जाती है। रातभर एक गिलास पानी में एक टुकड़ा दालचीनी भिगो दें और सुबह खाली पेट पी लें। चाहें तो इसे हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, क्रेविंग्स को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है।

जीरा पानी

एक चम्मच जीरा रातभर पानी में भिगो दें और सुबह उसे उबालकर छान लें। खाली पेट इस ड्रिंक को पीने से पाचन बेहतर होता है, भूख नियंत्रित रहती है और पेट की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा जीरा पानी दिनभर आपको हल्का और एक्टिव महसूस कराता है।

ये भी पढ़ें

Melt Belly Fat Naturally : पेट की चर्बी घटाने का आसान तरीका, बस शामिल करें ये एक ड्राई फ्रूट
वेट लॉस
Melt Belly Fat Naturally

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

07 Aug 2025 03:49 pm

Published on:

07 Aug 2025 03:44 pm

Hindi News / Lifestyle News / Herbal Drinks for Weight Loss: सुबह खाली पेट पीने वाले 5 हर्बल ड्रिंक्स, घटा सकते हैं पेट की चर्बी तेजी से

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.