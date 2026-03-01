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50+Ram Navami 2026 Wishes : राम जन्मोत्सव को बनाएं और भी खास। शेयर करें ये 50+ टॉप विशेज, कोट्स और स्टेटस

50+ Ram Navami 2026 Wishes: अगर आप राम नवमी के शुभ अवसर पर अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज (Ram Navami Wishes), मैसेज (Ram Navami Wishes Messages), और कोट्स (Inspirational Ram Navami Quotes) साझा कर सकते हैं। इनके साथ ही आप चाहें तो यहां दिए गए बेहतरीन वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर बधाई दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 25, 2026

50+ Ram Navami 2026 Wishes

50+ Ram Navami 2026 Wishes| image credit gemini

50+ Ram Navami 2026 Wishes: मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का पावन त्योहार रामनवमी इस साल 26 मार्च, 2026 को पूरे देश में बेहद श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर होगी, जिसका समापन 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर होगा। वहीं नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। चूंकि प्रभु राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए रामनवमी का मुख्य पर्व 26 मार्च को ही मनाया जाएगा। हालांकि, नवमी का कन्या पूजन और व्रत का पारण 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 06 मिनट तक किया जा सकेगा।
चैत्र नवरात्रि के इस पावन उत्सव पर भक्त मंदिरों और घरों में भजन-कीर्तन के जरिए श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही अपनों को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में अगर आप इस शुभ अवसर पर अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज (Ram Navami Wishes), मैसेज (Ram Navami Wishes Messages), और कोट्स (Inspirational Ram Navami Quotes) साझा कर सकते हैं। इनके साथ ही आप चाहें तो यहां दिए गए बेहतरीन वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर बधाई दे सकते हैं।

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी में विशेज (Ram Navami Wishes in Hindi)

1. जिनके हृदय में दया का सागर और हाथों में धनुष-बाण है, उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव की आपको सपरिवार बधाई।

2. नवमी का यह पावन दिन आपके जीवन में नई रोशनी और सकारात्मकता लेकर आए। प्रभु राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। शुभ राम नवमी!

3. सत्य की राह पर चलना और अधर्म का नाश करना ही राम नाम का सार है। भगवान राम आपको हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दें।

4. अयोध्या के राजा, माता कौशल्या के दुलारे, प्रभु श्री राम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। राम नवमी की मंगलकामनाएं!

5. खुशियों का आगमन हो, दुखों का अंत हो, राम जी के आशीर्वाद से आपका जीवन अत्यंत सुखद हो। जय श्री राम!

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी में मैसेज (Ram Navami Wishes Messages in Hindi)

6. श्री राम के चरण कमलों में जो भी शीश झुकाता है, वह संसार के समस्त सुखों को सहज ही पा जाता है। राम नवमी की हार्दिक बधाई!

7. गूंज उठा है सारा जग राम जी के नाम से, महक उठा है आंगन अयोध्या के राजा के धाम से। आपको राम नवमी की अनंत शुभकामनाएं।

8. त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति भगवान राम का आशीर्वाद आपके घर-आंगन को खुशियों से भर दे। जय श्री राम!

9. इस राम नवमी पर संकल्प लें कि हम भी राम के बताए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। मंगलमय राम नवमी!

10. आपके जीवन का हर दिन राम नाम की शक्ति से ऊर्जावान रहे और सफलता आपके कदम चूमे। शुभ राम नवमी 2026!

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए प्रेरणादायक कोट्स (Inspirational Ram Navami Quotes)

11. "चरित्र का निर्माण धन से नहीं, बल्कि मर्यादा और नैतिकता से होता है, जैसा प्रभु राम ने हमें सिखाया।" शुभ राम नवमी!

12. "विपत्ति के समय धैर्य और धर्म को न छोड़ना ही श्री राम की सच्ची भक्ति है।" जय श्री राम!

13. "राम नाम वह नौका है, जो आपको संसार के भवसागर से पार लगा सकती है, बस अटूट विश्वास रखिए।"

14. "मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा कमजोरों की रक्षा के लिए होना चाहिए।"

15. "सत्य को दबाया जा सकता है, पर हराया नहीं, राम की विजय हमें सदैव यही प्रेरणा देती है।"

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए अंग्रेजी में विशेज (Ram Navami Wishes in English)

16. May the virtues of Lord Rama inspire you to be a person of integrity and compassion. Happy Ram Navami 2026!

17. Wishing you a year filled with the divine blessings of Shri Ram. May peace and prosperity be yours forever.

18. Let the holy spirit of Ram Navami wash away all the darkness from your life. Have a blessed celebration!

19. May the glory of Lord Ram protect you and your loved ones today and always. Jai Shree Ram!

20. Sending you heartfelt wishes on the birth of the ultimate savior, Lord Rama. Stay blessed and happy.

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राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए शॉर्ट स्लोगन (Short Slogans and Captions for Ram Navami)

  1. मर्यादा के प्रतीक, प्रभु राम के पावन चरणों में कोटि-कोटि नमन।
  2. राम नाम की शक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी और असली भक्ति है।
  3. सत्य ही राम है और राम ही परम सत्य का दूसरा नाम है।
  4. अयोध्या की खुशहाली और प्रभु राम जी की महिमा सबसे निराली।
  5. हर हृदय में राम बसे हों और हर घर में राम का नाम गूंजे। #

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए वीडियो (Video Status for Ram Navami Wishes)

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राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए एचडी वॉलपेपर और फोटो ( HD Wallpapers for Ram Navami Wishes)

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राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए इमेजेस (Ram Navami Wishes Images)

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राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए कैप्शन (Captions for Ram Navami)

  1. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय! राम जन्मोत्सव की मंगलकामनाएं।
  2. राम नाम का जाप ही हर दुख का अंत है और सुख का आधार है।
  3. संस्कार, संस्कृति और सादगी के प्रतीक प्रभु राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे।
  4. मन में राम, तन में राम, रोम-रोम में राम बसे हैं।
  5. रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र की जय! धर्म की राह पर चलें।
  6. सत्य का मार्ग और राम का नाम ही जीवन का असली धन है।
  7. जिनके हृदय में राम हैं, उन्हीं के जीवन में सच्चा विश्राम है।
  8. अयोध्या के राजा और भक्तों के रखवाले प्रभु राम की शरण में सुख है।
  9. एक ही नारा, एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम!
  10. राम नवमी के पावन पर्व की आप सभी को कोटि-कोटि मंगलकामनाएं।
  11. बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की स्थापना का उत्सव। जय श्री राम!

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100+ Chaitra Navratri Navami 2026 Wishes

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Published on:

25 Mar 2026 11:45 pm

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