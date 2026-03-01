50+Ram Navami 2026 Wishes : राम जन्मोत्सव को बनाएं और भी खास। शेयर करें ये 50+ टॉप विशेज, कोट्स और स्टेटस

50+ Ram Navami 2026 Wishes: मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का पावन त्योहार रामनवमी इस साल 26 मार्च, 2026 को पूरे देश में बेहद श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर होगी, जिसका समापन 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर होगा। वहीं नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। चूंकि प्रभु राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए रामनवमी का मुख्य पर्व 26 मार्च को ही मनाया जाएगा। हालांकि, नवमी का कन्या पूजन और व्रत का पारण 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 06 मिनट तक किया जा सकेगा।

चैत्र नवरात्रि के इस पावन उत्सव पर भक्त मंदिरों और घरों में भजन-कीर्तन के जरिए श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही अपनों को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में अगर आप इस शुभ अवसर पर अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज (Ram Navami Wishes), मैसेज (Ram Navami Wishes Messages), और कोट्स (Inspirational Ram Navami Quotes) साझा कर सकते हैं। इनके साथ ही आप चाहें तो यहां दिए गए बेहतरीन वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर बधाई दे सकते हैं।