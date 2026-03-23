शहीद दिवस आज: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सम्मान में अपनों के साथ साझा करें ये 50+ देशभक्ति कोट्स

Shaheed Diwas Quotes & Slogan| image credit gemini
Shaheed Diwas Quotes & Slogan 2026: भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में 23 मार्च का दिन बहादुरी और कुर्बानी की एक बड़ी मिसाल है। साल 1931 में इसी दिन भारत माता के 3 वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु ने देश की खातिर हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। उनके इस बलिदान ने न केवल सोए हुए देश को जगाया, बल्कि युवाओं के दिल में देशभक्ति की ऐसी मशाल जलाई, जो आज भी हर भारतीय के मन में मौजूद है। इन क्रांतिकारियों की निस्वार्थ कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि यह आजादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली है। आज का दिन उन सभी शहीदों को नमन करने और उनके प्रति अपना सम्मान जताने का मौका है, जिन्होंने हमारे बेहतर कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। ऐसे में, यदि आप आज अमर शहीदों के प्रति अपनी भावनाएं साझा करना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए संदेशों और कोट्स की मदद से कर सकते हैं।
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