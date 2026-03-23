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शहीद दिवस आज: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सम्मान में अपनों के साथ साझा करें ये 50+ देशभक्ति कोट्स

Shaheed Diwas Quotes and Slogan 2026: अगर आप आज शहीद दिवस के मौके पर अमर शहीदों के प्रति अपनी भावनाएं साझा करना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए संदेशों और कोट्स की मदद से कर सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 23, 2026

Shaheed Diwas Quotes & Slogan

Shaheed Diwas Quotes &amp; Slogan| image credit gemini

Shaheed Diwas Quotes & Slogan 2026: भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में 23 मार्च का दिन बहादुरी और कुर्बानी की एक बड़ी मिसाल है। साल 1931 में इसी दिन भारत माता के 3 वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु ने देश की खातिर हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। उनके इस बलिदान ने न केवल सोए हुए देश को जगाया, बल्कि युवाओं के दिल में देशभक्ति की ऐसी मशाल जलाई, जो आज भी हर भारतीय के मन में मौजूद है। इन क्रांतिकारियों की निस्वार्थ कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि यह आजादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली है। आज का दिन उन सभी शहीदों को नमन करने और उनके प्रति अपना सम्मान जताने का मौका है, जिन्होंने हमारे बेहतर कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। ऐसे में, यदि आप आज अमर शहीदों के प्रति अपनी भावनाएं साझा करना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए संदेशों और कोट्स की मदद से कर सकते हैं।

शहीद दिवस पर अपनों के साथ शेयर करें ये देशभक्ति से भरे संदेश (Shaheed Diwas Messages)

  1. आओ झुककर सलाम करें उन शहीदों को,जिनकी हिम्मत से यह वतन आबाद है,वे मिट गए तो नाम रोशन हुआ,उनके होने से ही यह देश आजाद है।
  2. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा,भारत माता के उन वीर सपूतों को,हम सबका कोटि-कोटि नमन होगा।
  3. वतन की खुशबू हमें महकाती है,शहीदों की यादें हमें जगाती हैं,शहीद दिवस के इस पावन अवसर पर,देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
  4. वतन से मोहब्बत इस कदर निभा गए,अपनी जान देकर हमें जीना सिखा गए,उन अमर बलिदानियों की याद में,आज फिर से अपना शीश झुका गए।
  5. शहीदों के खून की हर बूंद में इंकलाब है,उनकी शहादत ही इस देश का सच्चा ख्वाब है,आओ मिलकर कसम खाएं हम सब,तिरंगे की आन बचाना ही हमारा जवाब है।
  6. जिनकी रगों में बहता था देश के प्रति प्यार,उन वीरों के बलिदान को शत-शत नमस्कार,मिट गए जो अपनी मातृभूमि की रक्षा में,सदा ऋणी रहेगा उनका यह संसार।
  7. याद करो उन वीरों को जिन्होंने वतन के लिए जान दी,अपनी खुशियां भुलाकर हमें एक नई पहचान दी,उनके लहू के हर कतरे ने मिलकर,भारत माता की शान में एक नई जान दी।
  8. जब तक सूरज और चांद रहेगा,शहीदों का नाम सदा अमर रहेगा,उनकी वीरता और अदम्य साहस का,इतिहास हमेशा गुणगान करेगा।
  9. आजादी का हर पन्ना उनके लहू से रंगा है,उन्हीं के कारण आज गर्व से लहराता तिरंगा है,उन महान क्रांतिकारियों के चरणों में,श्रद्धा के फूलों का पावन गंगा है।
  10. वतन पर मर मिटने वालों की याद में,चलो आज फिर से तिरंगा लहराते हैं,शहीदों की उस महान कुर्बानी को,आज फिर से दिल से दोहराते हैं।

शहीद दिवस पर अपनों के साथ शेयर करें ये देशभक्ति से भरे कोट्स (Shaheed Diwas Quotes)

  1. "जो शहीद हुए हैं उनका अरमान जिंदा है,जब तक रहेगा भारत, उनका नाम जिंदा है,वो फांसी पर झूल गए खुशी-खुशी,ताकि रहे हमारा हिंदुस्तान जिंदा है।"
  2. "वे मुझे मार सकते हैं,लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते,वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं,लेकिन वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे।"
  3. "राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है,मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है,मेरे सीने में जो जख्म हैं,वो सब फूलों के गुच्छे हैं।"
  4. "शहादत वह बीज है जिससे आजादी का वृक्ष पनपता है,जिसकी छाया में आज हर भारतीय सुरक्षित रहता है,उन अमर शहीदों की महानता को,पूरा विश्व आज नतमस्तक होकर नमन करता है।"
  5. "जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है,उसका भविष्य हमेशा अंधकारमय हो जाता है,आओ याद रखें उन महान बलिदानों को,जिनसे हमारा वर्तमान गौरवमय हो जाता है।"
  6. "मरकर भी जो देश के लिए अमर हो गए,वही सच्चे भारत माता के प्रहरी बन गए,उनकी कुर्बानी का ही यह नतीजा है,कि हम गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो गए।"
  7. "वतन के लिए मरना तो सौभाग्य की बात है,पर शहीदों को याद करना हमारा परम धर्म है,उनकी राहों पर चलकर देश को आगे बढ़ाना,यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्म है।"
  8. "फांसी का फंदा भी जिनके लिए फूलों की माला था,वो भारत मां का लाल सबसे निराला था,मौत को भी जिसने हंसकर गले लगा लिया,वो वीरों का वीर और हिम्मत वाला था।"
  9. "बलिदान की गाथाएं आज भी गूंजती हैं,शहीदों की यादें हर भारतीय का दिल चूमती हैं,उनके शौर्य और पराक्रम की वो कहानियां,आज भी हमें देश सेवा के लिए चुनती हैं।"
  10. "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है,वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां,हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।"

शहीद दिवस पर अपनों के साथ शेयर करें अमर बलिदानियों के सम्मान में ये संदेश (Tribute to Revolutionaries)

  1. लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा,मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा,मैं रहूं या न रहूं पर मेरा वादा है तुमसे,मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा।
  2. भगत सिंह की हिम्मत, राजगुरु का जुनून,और सुखदेव का वो अदम्य साहस और सुकून,इन तीन नामों ने मिलकर रची वो गाथा,जिससे गुलामी की जंजीरों का हुआ अंत पूर्ण।
  3. 23 मार्च 1931 की वो ऐतिहासिक शाम,जब तीन सितारे हमेशा के लिए हो गए कुर्बान,लाहौर की जेल भी रो पड़ी थी उस दिन,जब वीरों ने गाते हुए चूमा था फांसी का मकाम।
  4. इंकलाब का नारा बुलंद करने वाले उन वीरों को,आज पूरा देश एक साथ मिलकर सलाम करता है,उनकी शहादत ही हमारी असली विरासत है,जिस पर हर भारतीय गर्व के साथ नाज करता है।
  5. हंसते-हंसते चूम लिया फांसी का वो फंदा,ऐसे थे भारत माता के वो महान वीर लाल,दुश्मन भी कांप उठा था उनकी दहाड़ सुनकर,ऐसा था उन जांबाज शहीदों का जलाल।
  6. भगत सिंह जैसी दिलेरी और राजगुरु-सुखदेव जैसी दोस्ती,आज भी देश के हर युवा की सबसे बड़ी प्रेरणा है,आओ मिलकर करें नमन उन बलिदानियों को,देश को महान बनाना ही उनकी सच्ची दक्षिणा है।
  7. जेल की काल कोठरी और लोहे की दीवारें,उन्हें कभी भी कैद न कर सकीं जंजीरें,इरादे जिनके फौलाद के और दिल में देश था,वो बना गए इस हिंदुस्तान की नई तकदीरें।
  8. आज का दिन उन तीन महान आत्माओं के नाम,जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी,बिना डरे, बिना झुके वो बढ़ते रहे आगे,और अपनी शहादत से दुश्मनों की नींद हराम कर दी।
  9. लाहौर जेल की वो गूंज आज भी सुनाई देती है,"इंकलाब जिंदाबाद" की वो आवाज दिखाई देती है,वतन की खातिर मर मिटने का जो जज्बा था उनमें,उसी में आज हमें अपनी आजादी दिखाई देती है।
  10. अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के,उस सर्वोच्च बलिदान को मेरा कोटि-कोटि नमन,आपकी वीरता की खुशबू से हमेशा महकता रहे,हमारा यह प्यारा और सुंदर चमन।

अमर बलिदानियों को नमन करने के लिए संदेश (Shaheed Diwas Messages)

  1. वतन के वास्ते अपनी जवानी वार देते हैं,लहू से मुल्क की सूरत संवार देते हैं,मिले जो मौत तिरंगे के साये में अगर,वीर हंसकर उसे भी स्वीकार लेते हैं।
  2. रूह तक में बसी है जिसकी वफादारी,दिखा गए वो दुनिया को कैसी है खुद्दारी,शहीदों के लहू से जो सींचा गया है,गुलशन ये हमारा रहेगा हमेशा भारी।
  3. मिट्टी की कसम खाकर जो आगे बढ़ते हैं,मौत के साये में भी वो नहीं डरते हैं,होकर अमर वो इतिहास के पन्नों में,दिलों की धड़कन बनकर सदा धड़कते हैं।
  4. वो जज्बा अलग था, वो हिम्मत निराली थी,आजादी की खातिर उन्होंने मौत चुनी थी,फौलादी सीने में जो आग दहकती थी,दुश्मन की हर चाल उन्होंने ही कुचली थी।
  5. न दौलत की चाह थी, न शोहरत का मान था,बस दिल में एक प्यारा सा हिंदुस्तान था,देकर कुर्बानी अपनी जवानी की राहों में,आने वाली नस्लों के लिए वो वरदान था।
  6. कलम भी रो पड़ेगी लिखते हुए वो दास्तां,सरहद पर जो बना गए अपना आशियां,खाकर गोलियां सीने पर जो मु मुस्कुराए,सलाम है उनको जो हो गए यहां बेनिशां।
  7. तिरंगे की शान में जो खुद को खो गए,भारत मां की गोद में हमेशा को सो गए,कर्ज उन वीरों का चुकाना मुमकिन नहीं,जो हमारी खुशियों के खातिर कुर्बान हो गए।
  8. वतन की खुशबू मिट्टी से आज भी आती है,शहीदों की वीरता की याद दिलाती है,वो कतरे लहू के जो गिरे थे जमीन पर,इंकलाब की नई मशाल जलाती है।
  9. न जात देखी अपनी, न कोई मजहब देखा,बस देश की आजादी का हसीं ख्वाब देखा,मिट कर भी जो मिटा न सके अपनी हस्ती,उन वीरों का हमने अलग ही रुआब देखा।
  10. शहादत की वो अग्नि आज भी जल रही है,देशभक्ति की धारा नस-नस में बह रही है,नमन है उन महान क्रांतिकारियों को,जिनकी यशगाथा ये दुनिया कह रही है।

शहीद दिवस पर अपनों के साथ साझा करें ये देशभक्तिपूर्ण तस्वीरें (Shaheed Diwas Images)

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Published on:

23 Mar 2026 05:05 am

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