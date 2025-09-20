“ये जिंदा कैसे है…?”, हर दिन 7-8 लीटर मोबिल पीता है Karnataka का एक शख्स, जानिए ऐसा करना कितना खतरनाक

Oil Kumar Karnataka: आमतौर पर इंसान हो या जानवर, प्यास लगने पर पानी ही पीता है। विज्ञान भी यही कहता है कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान पानी की बजाय रोजाना इंजन ऑयल पीकर जिंदा रहे तो? यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन कर्नाटक के एक व्यक्ति ने अपनी इसी अनोखी आदत से सबको हैरान कर दिया है।
कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के रहने वाले इस व्यक्ति को लोग ‘ऑयल कुमार’ के नाम से जानते हैं। दावा है कि पिछले 33 साल से वह पानी या भोजन की बजाय इंजन ऑयल पीकर जिंदा हैं। उनका कहना है कि वे रोजाना करीब 7–8 लीटर इंजन ऑयल पी जाते हैं। यही नहीं, चावल, रोटी या सामान्य खाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है।
हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग उन्हें पारंपरिक खाना देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने उस भोजन को ठुकरा दिया और बोतल से काला मोटर ऑयल पीना शुरू कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इंस्टाग्राम पर @avalakki_pavalakki नामक पेज से शेयर किए गए इस वीडियो में लिखा गया है कि ऑयल कुमार पिछले 33 सालों से इंजन ऑयल और चाय पर जिंदा हैं।
सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतने सालों तक इंजन ऑयल पीने के बावजूद उन्हें कभी गंभीर बीमारी नहीं हुई। न ही उन्हें कभी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी सेहत देखकर लोग चकित हैं। खुद ऑयल कुमार का दावा है कि उनके स्वस्थ रहने के पीछे भगवान अयप्पा में उनकी गहरी आस्था है।
हालांकि मेडिकल साइंस का कहना है कि इंजन ऑयल पीना बेहद खतरनाक है। ज़हर नियंत्रण एजेंसियों के अनुसार, मोटर ऑयल का सेवन करने से मौत तक हो सकती है या इंसान कोमा में जा सकता है। अगर कोई गलती से भी इसका सेवन कर ले, तो तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करना जरूरी होता है।