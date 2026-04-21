21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

AC यूजर सावधान! एसी चलाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिजली बिल होगा कम और ब्लास्ट का खतरा भी रहेगा दूर

AC Maintenance Tips in Summer: अगर आप चाहते हैं कि इस भीषण गर्मी में आपका एसी बिना किसी परेशानी के चले और आपको बेहतरीन ठंडक मिलती रहे, तो आज के लेख में बताई गई इन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं इन 5 टिप्स के बारे में विस्तार से।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 21, 2026

AC Maintenance Tips

AC Maintenance Tips | image credit gemini

AC Maintenance Tips in Summer: गर्मियों के आते ही बाजार में एसी (AC) की डिमांड बढ़ जाती है और बढ़े भी क्यों न, चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने में ये बेहद मददगार होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एसी खरीदे कुछ महीने ही बीतते हैं और वह कमरे को ठंडा करना कम कर देता है, या फिर लोग पुरानी एसी की देखभाल में छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं। नतीजा यह होता है कि या तो बिजली का बिल आसमान छूने लगता है या फिर एसी खराब हो जाता है, कभी-कभी तो इसमें ब्लास्ट तक की नौबत आ जाती है।
ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि इस भीषण गर्मी में आपका एसी बिना किसी परेशानी के चले और आपको ठंडक देता रहे, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में विस्तार से।

एसी के आउटडोर यूनिट को चेक करें (Outdoor Unit Maintenance)

एसी चलाने से पहले छत पर या बाहर लगी एसी की आउटडोर यूनिट को जरूर चेक करें कि कहीं उसके पास फालतू सामानों का ढेर तो नहीं लगा है। अक्सर लोग घर का कबाड़, पुराने डिब्बे या फालतू सामान आउटडोर यूनिट के पास रख देते हैं। इससे हवा का बहाव सही से नहीं हो पाता, जिससे एसी का कंप्रेसर गर्म होकर बंद हो सकता है या इसमें ब्लास्ट होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि यूनिट के आसपास कम से कम 2-3 फीट की जगह खाली रखें और वहां कोई भी कबाड़ न रखें। इसके साथ ही, एसी को लंबे समय तक सही ढंग से चलाने और बिजली का बिल बचाने के लिए इसे हमेशा 24°C से 26°C के तापमान पर ही चलाएं।

एसी की सर्विस (AC Service and Maintenance)

गर्मियों में पुराने एसी को इस्तेमाल करने से पहले उसकी अच्छी तरह सर्विस करवाना बेहद जरूरी है। अगर फिल्टर गंदे होंगे या कॉइल्स पर धूल जमी होगी, तो एसी को कमरा ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही, धूल और गंदगी की वजह से सांस लेने जैसी हेल्थ से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं।

वोल्टेज का ध्यान (Voltage Stabilizer for AC)

गर्मियों में अक्सर बिजली ऊपर-नीचे (Fluctuate) होती रहती है, जो एसी के महंगे कंप्रेसर के लिए खतरा बन सकती है। अगर आपके यहां बिजली की समस्या रहती है, तो एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाएं। यह वोल्टेज को कंट्रोल में रखता है और आपके एसी को अचानक जलने या खराब होने से बचा लेता है।

गैस लीकेज (AC Gas Leakage Signs)

अगर आपको आउटडोर यूनिट के पाइप पर काले रंग की चिपचिपी ग्रीस या तेल जैसा कुछ दिखाई दे, तो सावधान हो जाएं। यह एसी में गैस लीक होने का साफ इशारा हो सकता है। गैस कम होने से कूलिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। ऐसे में तुरंत किसी टेक्नीशियन को बुलाकर लीकेज को ठीक करवाएं और एसी में गैस दोबारा भरवाएं।

अजीब आवाज और गंध (AC Troubleshooting)

अगर चलते हुए एसी से अचानक कोई अजीब सी आवाज आने लगे या उसमें से जलने जैसी बदबू आए, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। यह किसी अंदरूनी खराबी, तार जलने या मोटर में दिक्कत का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत पावर सप्लाई बंद कर दें और बिना देरी किए एसी को चेक करवाएं।

ये भी पढ़ें

AC खरीदने जा रहे हैं? ये 5 बातें नजरअंदाज कीं तो पछताएंगे, पैसा हो जाएगा बर्बाद!
टेक्नोलॉजी
Best AC Buying Guide

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Apr 2026 11:10 am

Published on:

21 Apr 2026 11:07 am

Hindi News / Lifestyle News / AC यूजर सावधान! एसी चलाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिजली बिल होगा कम और ब्लास्ट का खतरा भी रहेगा दूर

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

इस Summer Vacation बिना पासपोर्ट-वीजा के घूम आएं दो देश! यहां लोग सोते एक देश में हैं और खाना खाते दूसरे देश में!

Longwa Village Nagaland
लाइफस्टाइल

Summer Grooming: पसीने की बदबू के कारण शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं! ये 5 ग्रूमिंग टिप्स बदल देंगे गेम

Summer Grooming
लाइफस्टाइल

Eating Saunf Mishri: खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाना क्यों है जरूरी? जान लें इसके 5 गजब फायदे और कब करें परहेज

Eating Saunf Mishri, Saunf Mishri benifits, Saunf Mishri at night, when to not eat Saunf Mishri
लाइफस्टाइल

Yash Punja IPL 2026 : मेडिकल की पढ़ाई छोड़ क्रिकेटर बना, 19 साल की उम्र, कौन है यश पुंजा?

Yash Punja, Yash Punja IPL 2026, Rajasthan Royals,
लाइफस्टाइल

Matheesha Pathirana : “अकेले” 11 के बराबर! कौन है KKR का ये धाकड़ खिलाड़ी, संपत्ति भी बेशुमार-जीने का अंदाज सादा

Matheesha Pathirana, Matheesha Pathirana Today Match, Matheesha Pathirana Vs vaibhav suryavanshi,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.