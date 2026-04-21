AC यूजर सावधान! एसी चलाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिजली बिल होगा कम और ब्लास्ट का खतरा भी रहेगा दूर

AC Maintenance Tips in Summer: गर्मियों के आते ही बाजार में एसी (AC) की डिमांड बढ़ जाती है और बढ़े भी क्यों न, चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने में ये बेहद मददगार होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एसी खरीदे कुछ महीने ही बीतते हैं और वह कमरे को ठंडा करना कम कर देता है, या फिर लोग पुरानी एसी की देखभाल में छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं। नतीजा यह होता है कि या तो बिजली का बिल आसमान छूने लगता है या फिर एसी खराब हो जाता है, कभी-कभी तो इसमें ब्लास्ट तक की नौबत आ जाती है।

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि इस भीषण गर्मी में आपका एसी बिना किसी परेशानी के चले और आपको ठंडक देता रहे, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में विस्तार से।