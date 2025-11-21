सावधान: बच्चे बता रहे हैं परेशानी, आप सुन क्यों नहीं रहे? गंभीरता से ले पेरेंट्स…वरना हो जाएगी बहुत देर

आज इस बात पर दुखी होने, रोने से ज्यादा अच्छा होगा, अपने बच्चों की मनोदशा को परख कर, समय पर उन्हें सही रास्ता दिखाएं। टीचर या काउंसलर का इन बच्चों से यह कहना कि दूसरों के साथ एडजस्ट करना सीखो या माता-पिता का यह कहना कि अगले साल तुम्हारा स्कूल बदल देंगे या बुली करने वाले बच्चे को डांटना इस समस्या का कतई हल नहीं है। जो बच्चे वल्नरेबल होते हैं, कमजोर होते हैं, अपने लिए लड़ नहीं पाते, अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बात पूरे जोश से सामने नहीं रख पाते, स्कूल में किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होते, जिनके भीतर असफलता से मुकाबला करने का स्किल नहीं होता या जो भीरू होते हैं, अक्सर स्कूल में बुली करने वाले बच्चों के शिकार बन जाते हैं। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि बुली, तंग या आक्रामक होने वाला बच्चा भी उसी उम्र का होगा। वो भी परवरिश, स्वभाव वश या किसी दूसरी वजह से कमजोर बच्चों को दबाने में आनंद लेता होगा। ऐसे में बतौर अध्यापक, काउंसलर या अभिभावक आपको दोनों का इलाज करना होगा। कमजोर बच्चों को ताकत देने होगी और बुली करने वाले बच्चे को संवेदनशील बनाना होगा। जैसे ही कोई बच्चा यह शिकायत करे कि क्लास में कोई दूसरा बच्चा या शिक्षक या बस में कोई दूसरा उसे परेशान कर रहा है, बिना वक्त गंवाए चेत जाइए। तुरंत बच्चे की मदद को हाथ बढ़ाएं। अगर बच्चा बेचैन है तो उसे काउंसलर से मिलवाएं। उसे इतना आत्मविश्वास दें कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। किशोरों से यह कभीना कहें कि जल्द सबकुछ ठीक हो जाएगा। या गलती उनकी ही होगी। इस समय उन्हें कोई सुनने और समझने वाला चाहिए।