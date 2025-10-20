Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Al Romaizan Gold and Jewellery: सऊदी अरब की इस गोल्डन ड्रेस ने बटोरी दुनिया की नजरें, वजन 10 किलो से भी ज्यादा

Al Romaizan Gold and Jewellery: इस बार सऊदी अरब ने लग्जरी की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। मशहूर ज्वैलरी ब्रांड अल रोमाइजान (Al Romaizan) ने 24 कैरेट सोने से बनी एक ऐसी ड्रेस पेश की है, जिसने पूरी दुनिया की नजरों को अपनी ओर खींच लिया है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 20, 2025

Dubai Gold Dress, world's most heavy gold dress, दुबई गोल्ड ड्रेस, gold dress,

10 kilogram gold dress|फोटो सोर्स - (Photo: Instagram/@alromaizanuae)

Al Romaizan Gold and Jewellery: सोने की बात हो और सऊदी अरब का नाम न आए – ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार सऊदी अरब ने लग्जरी की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। मशहूर ज्वैलरी ब्रांड अल रोमाइजान (Al Romaizan) ने 24 कैरेट सोने से बनी एक ऐसी ड्रेस पेश की है, जिसने पूरी दुनिया की नजरों को अपनी ओर खींच लिया है।इस शानदार ड्रेस को “दुबई ड्रेस” नाम दिया गया है और इसकी कीमत है करीब ₹9.65 करोड़ है। इस ड्रेस का वजन है 10 किलो से भी ज्यादा, जो इसे दुनिया की सबसे भारी गोल्डन ड्रेस बनाता है। आइए जानें इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें।

गहनों से सजी सोने की ड्रेस

इस ड्रेस की खूबसूरती सिर्फ इसके सोने तक सीमित नहीं है। इसमें रंग-बिरंगे कीमती रत्न भी जड़े गए हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। इस परिधान के साथ एक पूरा सेट एक्सेसरीज भी शामिल है जिसमें एक गोल्डन क्राउन, झुमके, हार और “हियार” नाम की कमरबंद शामिल हैं। हैरानी की बात ये है कि सिर्फ हार का वजन ही लगभग 9 किलो है।

टियारा का वजन करीब 398 ग्राम


एक टियारा (मुकुट) जिसका वजन करीब 398 ग्राम है, एक गोल्ड नेकलेस जो करीब 8.8 किलो का है, एक ईयररिंग सेट जो 134 ग्राम का है, और एक अलग गोल्ड पीस करीब 738 ग्राम का. हर हिस्से को बारीकी से तराशा गया है और उस पर खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

इस गोल्डन ड्रेस को पहली बार शारजाह में आयोजित 56वें मिडल ईस्ट वॉच एंड ज्वैलरी शो में प्रदर्शित किया गया था, जहां इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। यह शो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा ज्वैलरी इवेंट है, जिसमें दुनिया भर से करीब 1,800 डिजाइनर और कारीगर हिस्सा लेते हैं।

संस्कृति की झलक देती है डिजाइन

ड्रेस का डिजाइन पारंपरिक अमीराती (UAE) संस्कृति से प्रेरित है। इसकी नक्काशी और पैटर्न में UAE के इतिहास और विरासत की झलक साफ दिखाई देती है। इस ड्रेस में एक लंबा गोल्ड ब्रैसलेट भी है जो पूरे हाथ को ढकता है, और इसके साथ बना भव्य ताज कारीगरी की ऊंचाई को दर्शाता है।

अल रोमाइजeन गोल्ड के डिप्टी मैनेजर मोहसिन अल धैबानी ने कहा

“यह ड्रेस UAE की वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है और यह दिखाती है कि दुबई सोने और ज्वैलरी के शौकीनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह क्यों है। इसमें अमीराती कारीगरों की अनोखी रचनात्मकता भी नजर आती है।”

शो में और भी थे हैरान कर देने वाले नजारे

इस शो में सिर्फ ड्रेस ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ खास था। एक सोने की परत से ढकी साइकिल भी यहां पेश की गई, जिसकी कीमत लगभग AED 1.5 मिलियन (₹3.4 करोड़) बताई गई। ये इवेंट दुनिया भर के हुनरमंद सुनारों और डिजाइनरों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और लग्जरी के प्रति जुनून को दर्शाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Oct 2025 04:28 pm

Published on:

20 Oct 2025 04:19 pm

Hindi News / Lifestyle News / Al Romaizan Gold and Jewellery: सऊदी अरब की इस गोल्डन ड्रेस ने बटोरी दुनिया की नजरें, वजन 10 किलो से भी ज्यादा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Ayurvedic Herbs: सांस की तकलीफ हो या दिल की कमजोरी, पुष्करमूल है रामबाण उपाय

Ayurvedic Herbs
लाइफस्टाइल

Post Diwali air Pollution : दिवाली के बाद जहरीली हवा से कैसे बचें? अपनाएं ये आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय

दिवाली के बाद प्रदूषण से बचने के 5 आयुर्वेदिक उपाय – Clean Air Tips India
स्वास्थ्य

Foot Massage Benefits: सोने से पहले पैरों की मालिश बढ़ा सकती है आपकी नींद की गुणवत्ता और मानसिक शांति?

Best oil for foot massage before bed,Foot massage with oil at night benefits,Foot massage with oil
लाइफस्टाइल

Yoga For Healthy Nails: सुंदर और मजबूत नाखूनों के लिए अपना सकते हैं ये 5 असरदार योगासन

Yoga for nail growth,Yoga for strong nails,Yoga for nail care,
लाइफस्टाइल

Cold Hands and Feet Warning : अगर हमेशा ठंडे रहते हैं हाथ-पैर, तो हो सकता है ये गंभीर संकेत

Cold Hands and Feet Warning
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.