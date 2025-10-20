Al Romaizan Gold and Jewellery: सऊदी अरब की इस गोल्डन ड्रेस ने बटोरी दुनिया की नजरें, वजन 10 किलो से भी ज्यादा

10 kilogram gold dress|फोटो सोर्स - (Photo: Instagram/@alromaizanuae)
Al Romaizan Gold and Jewellery: सोने की बात हो और सऊदी अरब का नाम न आए – ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार सऊदी अरब ने लग्जरी की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। मशहूर ज्वैलरी ब्रांड अल रोमाइजान (Al Romaizan) ने 24 कैरेट सोने से बनी एक ऐसी ड्रेस पेश की है, जिसने पूरी दुनिया की नजरों को अपनी ओर खींच लिया है।इस शानदार ड्रेस को “दुबई ड्रेस” नाम दिया गया है और इसकी कीमत है करीब ₹9.65 करोड़ है। इस ड्रेस का वजन है 10 किलो से भी ज्यादा, जो इसे दुनिया की सबसे भारी गोल्डन ड्रेस बनाता है। आइए जानें इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें।
इस ड्रेस की खूबसूरती सिर्फ इसके सोने तक सीमित नहीं है। इसमें रंग-बिरंगे कीमती रत्न भी जड़े गए हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। इस परिधान के साथ एक पूरा सेट एक्सेसरीज भी शामिल है जिसमें एक गोल्डन क्राउन, झुमके, हार और “हियार” नाम की कमरबंद शामिल हैं। हैरानी की बात ये है कि सिर्फ हार का वजन ही लगभग 9 किलो है।
एक टियारा (मुकुट) जिसका वजन करीब 398 ग्राम है, एक गोल्ड नेकलेस जो करीब 8.8 किलो का है, एक ईयररिंग सेट जो 134 ग्राम का है, और एक अलग गोल्ड पीस करीब 738 ग्राम का. हर हिस्से को बारीकी से तराशा गया है और उस पर खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है।
इस गोल्डन ड्रेस को पहली बार शारजाह में आयोजित 56वें मिडल ईस्ट वॉच एंड ज्वैलरी शो में प्रदर्शित किया गया था, जहां इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। यह शो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा ज्वैलरी इवेंट है, जिसमें दुनिया भर से करीब 1,800 डिजाइनर और कारीगर हिस्सा लेते हैं।
ड्रेस का डिजाइन पारंपरिक अमीराती (UAE) संस्कृति से प्रेरित है। इसकी नक्काशी और पैटर्न में UAE के इतिहास और विरासत की झलक साफ दिखाई देती है। इस ड्रेस में एक लंबा गोल्ड ब्रैसलेट भी है जो पूरे हाथ को ढकता है, और इसके साथ बना भव्य ताज कारीगरी की ऊंचाई को दर्शाता है।
“यह ड्रेस UAE की वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है और यह दिखाती है कि दुबई सोने और ज्वैलरी के शौकीनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह क्यों है। इसमें अमीराती कारीगरों की अनोखी रचनात्मकता भी नजर आती है।”
इस शो में सिर्फ ड्रेस ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ खास था। एक सोने की परत से ढकी साइकिल भी यहां पेश की गई, जिसकी कीमत लगभग AED 1.5 मिलियन (₹3.4 करोड़) बताई गई। ये इवेंट दुनिया भर के हुनरमंद सुनारों और डिजाइनरों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और लग्जरी के प्रति जुनून को दर्शाता है।
