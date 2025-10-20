Al Romaizan Gold and Jewellery: सऊदी अरब की इस गोल्डन ड्रेस ने बटोरी दुनिया की नजरें, वजन 10 किलो से भी ज्यादा

Al Romaizan Gold and Jewellery: सोने की बात हो और सऊदी अरब का नाम न आए – ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार सऊदी अरब ने लग्जरी की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। मशहूर ज्वैलरी ब्रांड अल रोमाइजान (Al Romaizan) ने 24 कैरेट सोने से बनी एक ऐसी ड्रेस पेश की है, जिसने पूरी दुनिया की नजरों को अपनी ओर खींच लिया है।इस शानदार ड्रेस को “दुबई ड्रेस” नाम दिया गया है और इसकी कीमत है करीब ₹9.65 करोड़ है। इस ड्रेस का वजन है 10 किलो से भी ज्यादा, जो इसे दुनिया की सबसे भारी गोल्डन ड्रेस बनाता है। आइए जानें इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें।