Alum Water Benefits: फिटकरी के पानी से सिर्फ 2 मिनट का गार्गल और दूर हो जाएंगी गले की ये पुरानी समस्याएं

Alum Water Benefits For Mouthwash: फिटकरी का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने समय कट लगने पर या खून रोकने से लेकर पानी के प्रदूषण को शुद्ध करने तक सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। आज के टाइम में फिटकरी का उपयोग कई तरह-तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए हो रहा है। फिटकरी से तैयार पानी से अगर आप नियमित रूप से अपने चेहरे को क्लीन करते हैं, तो इससे काफी हद तक स्किन पर निखार आता है। लेकिन क्या आपको पता है, फिटकरी के पानी का इस्तेमाल मुंह की अंदरूनी समस्याओं को भी कम करने में मददगार हो सकता है? जी हां, फिटकरी का पानी से गार्गल करना मुंह के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो मुंह की सफाई से लेकर गले की गंभीर समस्याओं तक में राहत पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ फायदे और इस्तेमाल करने के तरीके को।