Alum Water Benefits: फिटकरी के पानी से सिर्फ 2 मिनट का गार्गल और दूर हो जाएंगी गले की ये पुरानी समस्याएं

Alum Water Benefits For Mouthwash: फिटकरी का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने समय कट लगने पर या खून रोकने से लेकर पानी के प्रदूषण को शुद्ध करने तक सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। आज के टाइम में फिटकरी का उपयोग कई तरह-तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए हो रहा है। फिटकरी से तैयार पानी से अगर आप नियमित रूप से अपने चेहरे को क्लीन करते हैं, तो इससे काफी हद तक स्किन पर निखार आता है। लेकिन क्या आपको पता है, फिटकरी के पानी का इस्तेमाल मुंह की अंदरूनी समस्याओं को भी कम करने में मददगार हो सकता है? जी हां, फिटकरी का पानी से गार्गल करना मुंह के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो मुंह की सफाई से लेकर गले की गंभीर समस्याओं तक में राहत पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ फायदे और इस्तेमाल करने के तरीके को।
पायरिया के शुरुआती लक्षणों में ही फिटकरी का पानी कारगर माना जाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से बैक्टीरिया का असर कम होता है और दांतों व मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है, जिससे पायरिया बढ़ने का खतरा घट सकता है।
अगर नियमित ब्रश करने के बावजूद बदबू की समस्या बनी रहती है, तो दिन में एक-दो बार फिटकरी के पानी से कुल्ला करना फायदेमंद हो सकता है। यह बैक्टीरिया को खत्म कर सांसों को ताजा बनाए रखता है।
सर्दा-गरमी में दांतों में झनझनाहट या सेंसिटिविटी हो, तो गुनगुने फिटकरी पानी से कुल्ला करने पर आराम मिलता है और यह दांतों की परत को भी मजबूत करता है।
जंक फूड और मीठे स्नैक्स के कारण होने वाली कैविटी में भी फिटकरी का पानी सहायक है। यह दांतों के बीच फंसी गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करके कीड़े लगने की संभावना को कम करता है।
अगर ब्रश करते समय मसूड़ों से खून निकलता है या उनमें सूजन रहती है, तो फिटकरी के पानी से कुल्ला करने पर सूजन कम हो सकती है और खून निकलने की समस्या भी धीरे-धीरे घटने लगती है। यह कीटाणुओं को खत्म करके मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है।
एक गिलास गुनगुने पानी में फिटकरी का छोटा टुकड़ा डालकर कुछ देर छोड़ दें। जब पानी हल्का फिटकरी युक्त हो जाए, तो उससे 2–3 मिनट तक कुल्ला करें। रोजाना ऐसा करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ बने रह सकते हैं।