13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Amla Face Pack Benefits: रूखी और तैलीय त्वचा दोनों के लिए आंवला फेस पैक, झुर्रियों और डार्क स्पॉट को कम करें

Amla Face Pack Benefits: खूबसूरत और हेल्दी स्किन पाने के लिए लोग आजकल फिर से घरेलू नुस्खों की ओर लौट रहे हैं। इन्हीं में से एक है आंवला फेस पैक। विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आंवला न सिर्फ सेहत बल्कि त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 13, 2026

Amla Face Pack for Clear Skin, Amla Face Pack in hindi,amla face benefits,

Best amla face pack for wrinkles||(फोटो सोर्स- Gemini)

Amla Face Pack Benefits: आंवला सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के लिए भी एक वरदान है। इसका फेस पैक रूखी और तैलीय त्वचा दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। नियमित इस्तेमाल से यह चेहरे की झुर्रियां कम करने, डार्क सर्कल्स हटाने और स्किन को निखारने में मदद करता है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C से भरपूर आंवला आपकी त्वचा को हेल्दी, फ्रेश और ग्लोइंग बनाए रखता है।

कैसे बनाएं आंवला फेस पैक (How to Make Amla Face Pack)

  • 1 चम्मच आंवला पाउडर
  • 1 चम्मच ताजा दही
  • 1 चम्मच शहद

बनाने और लगाने का तरीका

  • सबसे पहले एक साफ कटोरी में आंवला पाउडर लें।
  • अब इसमें दही और शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि स्मूद पेस्ट बन जाए।
  • इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं।
  • 15–20 मिनट तक सूखने दें।
  • हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें।
  • बेहतर परिणाम के लिए इस फेस पैक को हफ्ते में एक बार लगाना काफी है।
  • अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या बहुत ज्यादा एक्ने-प्रोन है, तो इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

आंवला फेस पैक के फायदे (Amla Face Pack Benefits)

चेहरे की गहराई से सफाई करता है

आंवला त्वचा के पोर्स को साफ करने में मदद करता है। यह स्किन में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया को हटाकर चेहरे को फ्रेश और क्लीन लुक देता है। साथ ही स्किन टोन को भी निखारता है।

एक्ने और पिंपल्स में राहत

आंवला और दही दोनों में ऐसे गुण होते हैं जो मुहांसों को कम करने में मदद करते हैं। यह फेस पैक स्किन को ठंडक देता है और बार-बार होने वाले पिंपल्स की समस्या को कंट्रोल करता है।

रूखी त्वचा को बनाए मुलायम

अगर आपकी स्किन ड्राय रहती है, तो आंवला फेस पैक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें मौजूद शहद त्वचा को गहराई से मॉयश्चराइज करता है और स्किन को सॉफ्ट व ग्लोइंग बनाता है।

स्किन इंफेक्शन से बचाव

आंवला एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। यह त्वचा को संक्रमण से बचाने में मदद करता है और नेचुरल ग्लो बनाए रखता है।

झुर्रियां और फाइन लाइंस कम करने में सहायक

आंवला फेस पैक उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करने में मदद करता है। नियमित इस्तेमाल से झुर्रियां और फाइन लाइंस हल्की पड़ने लगती हैं और त्वचा ज्यादा टाइट व यंग नजर आती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Amla Benefits For Liver: लिवर का इंजन कमजोर हो गया है? जानिए आंवला कैसे करता है टॉक्सिन्स की सफाई
लाइफस्टाइल
Amla Benefits For Liver, Fatty Liver Home Remedies, Liver Detox Tips in Hindi, Amla Juice Benefits.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Jan 2026 12:56 pm

Published on:

13 Jan 2026 12:55 pm

Hindi News / Lifestyle News / Amla Face Pack Benefits: रूखी और तैलीय त्वचा दोनों के लिए आंवला फेस पैक, झुर्रियों और डार्क स्पॉट को कम करें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

तिल-गुड़ की तरह रिश्तों में घुली रहे मिठास, लोहड़ी पर अपनों को कहें लख-लख बधाइयां

Happy Lohri Wishes 2026, lohri messages for Instagram,
लाइफस्टाइल

रात 2 बजे तक जागना और पेट की चर्बी... कहीं आप भी तो नहीं दे रहीं ब्रेस्ट कैंसर को दावत?

breast cancer awareness, breast cancer symptoms, breast cancer, Breast cancer treatment
लाइफस्टाइल

टाइम पास लवर्स की अब खैर नहीं! डेटिंग की दुनिया में आया 'सनसेट क्लॉज', अब डेडलाइन तय करेगी रिश्ते का भविष्य।

New dating rules 2026, Modern dating rules for serious relationships
लाइफस्टाइल

सावधान! सर्दियों की 'मीठी धूप' कर सकती है स्किन खराब, टैनिंग हटाने के लिए घर पर ही बनाएं ये नेचुरल पैक

home remedies for tanning, Sun tan removal at home naturally
लाइफस्टाइल

पाबंदी ऐसी कि यमराज को भी आने की इजाजत नहीं! क्या आप जानते हैं दुनिया के इस इकलौते 'वीजा फ्री' आइलैंड का सच?

Why is it illegal to die in Longyearbyen, Doomsday Seed Vault
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.