April Fool Prank Ideas 2026: ऑफिस हो या घर: इस अप्रैल फूल डे पर इन 9 मजेदार प्रैंक्स से सबको बनायें ‘उल्लू’

April Fool Prank Ideas 2026: हर साल 1 अप्रैल को दुनिया भर में मूर्ख दिवस (April Fools' Day) के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब लोग अपनों के साथ हल्की-फुल्की शरारतें करते हैं, फर्जी खबरें फैलाते हैं और बिना किसी बुराई के एक-दूसरे को बेवकूफ बनाकर हंसते हैं। इसके साथ ही आज के डिजिटल समय में गूगल और अमेजन जैसे बड़े ब्रांड्स भी इस दिन अपनी क्रिएटिविटी दिखाने से पीछे नहीं हटते और एक से बढ़कर एक मजे के प्रैंक लोगों पर करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन गूगल पर अपने दोस्तों, परिवार या ऑफिस वालों के लिए बिना नुकसान वाले प्रैंक सर्च करते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम अप्रैल फूल के लिए कुछ मजेदार और सुरक्षित प्रैंक आइडियाज (Prank Ideas) शेयर करने जा रहे हैं, जिनसे आइडिया लेकर आप अपनों पर प्रैंक कर सकते हैं।