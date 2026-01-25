25 जनवरी 2026,

Chemically Ripened Bananas: कहीं आप तो नहीं खा रहे रसायनिक तरीके से पके केले? खरीदने से पहले जान लें ये संकेत

Chemically Ripened Bananas: केला हमारी रोजमर्रा की डाइट का अहम हिस्सा है और इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में मिलने वाला केला प्राकृतिक रूप से पका है या किसी खास प्रक्रिया से तैयार किया गया है? कई बार केला बाहर से पूरी तरह पीला [&hellip;]

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 25, 2026

Chemical banana ripening,chemical banana

How to identify Chemically Ripened Bananas|फोटो सोर्स –Freepik

Chemically Ripened Bananas: केला हमारी रोजमर्रा की डाइट का अहम हिस्सा है और इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में मिलने वाला केला प्राकृतिक रूप से पका है या किसी खास प्रक्रिया से तैयार किया गया है? कई बार केला बाहर से पूरी तरह पीला और चमकदार दिखता है, लेकिन उसका पकने का तरीका अलग हो सकता है। ऐसे में खरीदने से पहले कुछ संकेतों को समझना जरूरी हो जाता है, ताकि आप सही चुनाव कर सकें और अपने खाने में संतुलन बनाए रख सकें।

रसायनिक पके केले पर रिसर्च अलर्ट

Research Journal of Pharmacy and Technology में प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार, स्वास्थ्य विशेषज्ञ रसायनों से पकाए गए केले खाने से सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि ऐसे केले स्वाद में फीके होने के साथ-साथ पोषण मूल्य भी कम कर देते हैं। लगातार सेवन करने पर ये पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और समय के साथ आंतों की सेहत पर भी नकारात्मक असर डाल सकते हैं।

प्राकृतिक केला कैसे पकता है?

पेड़ पर लगे केले पहले हरे रहते हैं और समय के साथ धीरे-धीरे पकते हैं। इस दौरान वे प्राकृतिक रूप से ethylene gas छोड़ते हैं, जिससे स्टार्च शुगर में बदलता है। यही कारण है कि प्राकृतिक रूप से पके केले मीठे, सुगंधित और मुलायम होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है और बाजार को अक्सर इतनी फुर्सत नहीं होती।

रसायन से पकाने का खेल

जल्दी मुनाफा कमाने के लिए कई व्यापारी Calcium carbide जैसे खतरनाक रसायन का इस्तेमाल करते हैं। नमी के संपर्क में आते ही यह Acetylene gas छोड़ता है, जिससे केले सिर्फ 1–2 दिन में पीले दिखने लगते हैं। दिखने में भले ही आकर्षक हों, लेकिन अंदर से ये केले अक्सर अधपके ही रहते हैं।

कैसे पहचानें रसायन से पके केले?

रंग पर ध्यान दें

प्राकृतिक केले पूरी तरह एक जैसे पीले नहीं होते। उन पर हल्के भूरे धब्बे दिख सकते हैं।वहीं रसायन से पके केले बहुत ज्यादा चमकीले, एकसमान पीले या कभी-कभी नीयॉन जैसे दिखते हैं। कई बार सिरे हरे रह जाते हैं।

खुशबू से मिलेगी सच्चाई

असली पके केले से हल्की मीठी, फल जैसी खुशबू आती है।रसायन वाले केले या तो बिना खुशबू के होते हैं या उनमें हल्की-सी अजीब, केमिकल जैसी गंध हो सकती है।

छिलके को छूकर देखें

प्राकृतिक केले का छिलका थोड़ा सूखा और सामान्य लगता है।जबकि केमिकल से पके केले का छिलका जरूरत से ज्यादा चिकना, चिपचिपा या मोम जैसा महसूस हो सकता है।

अंदर का हाल भी देखें

प्राकृतिक केला अंदर से नरम, समान रूप से पका और मीठा होता है।
रसायन से पके केले अंदर से सख्त, फीके रंग के या कभी-कभी पाउडर जैसे लग सकते हैं। छीलते समय ये अजीब तरीके से फट भी सकते हैं।

स्मार्ट खरीदारी का तरीका

  • बहुत ज्यादा चमकदार केले खरीदने से बचें।
  • हल्के हरे केले लें और उन्हें घर पर प्राकृतिक रूप से पकने दें।
  • कोशिश करें कि स्थानीय किसानों या छोटे विक्रेताओं से फल खरीदें।

