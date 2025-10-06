सावधान! Bindi का गोंद बन सकता है बीमारी का कारण, कुंकुम है सुरक्षित उपाय, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

डॉक्टर्स बताते हैं कि बिंदी में मौजूद ये केमिकल हमारी स्किन की रंग बनाने वाली कोशिकाओं को धीरे-धीरे खराब कर देता है। नतीजा ये होता है कि माथे पर जहां बिंदी लगाते हैं, वहां का रंग उड़ने लगता है और सफेद धब्बे दिखने लगते हैं। ये बिल्कुल विटिलिगो (सफेद दाग) जैसी परेशानी जैसा लगता है। गर्म और नमी वाले मौसम में ये खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान केमिकल स्किन के अंदर ज्यादा तेजी से जाता है। अगर आप रोजाना लंबे समय तक बिंदी लगाए रखते हैं तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है।