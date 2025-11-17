कितनी संपत्ति के मालिक हैं Azam Khan? आजम से ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी, एक लक्जरी कार भी



आजम खान की संपत्ति की बात करें तो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके हलफनामे के मुताबिक आजम खान की कुल संपत्ति 1,49,54,281 रुपये थी। सालाना इनकम की बात करें तो 2020-21 में 10,12,730 रुपये, 2019-20 में 3,79,250 रुपये, 2018-19 में 5,80,190 रुपये, 2017-18 में 5,76,950 रुपये 2016-17 और 16,27,930 रुपये थी। आजम खान के पास 2022 में 12,350 रुपये की नकदी थी, जबकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के पास 23,100 रुपये थे। आजम खान के अलग-अलग बैंक खातों में कुल मिलाकर 9,621,923 रुपये जमा थे। आजम खान के पास एक वॉल्वो S90D मॉडल की लग्जरी कार थी, उस कार की कीमत 51 लाख 90 हजार रुपये है।