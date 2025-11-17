कितनी संपत्ति के मालिक हैं Azam Khan? आजम से ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी, एक लक्जरी कार भी

Azam Khan(Image-Designed By Patrika.com)
Azam Khan Net Worth: पिछले कुछ सालों से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई मामलों में आजम खान जेल की सजा काट रहे थे। जिसके बाद कुछ ही समय पहले वे जेल से बेल पर बाहर आये थे। लेकिन अब फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा। रामपुर की स्थानीय अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कीटने सैलून तक सत्ता में रहने वाले उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेता आजम खान की संपत्ति कितनी है?
आजम खान की संपत्ति की बात करें तो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके हलफनामे के मुताबिक आजम खान की कुल संपत्ति 1,49,54,281 रुपये थी। सालाना इनकम की बात करें तो 2020-21 में 10,12,730 रुपये, 2019-20 में 3,79,250 रुपये, 2018-19 में 5,80,190 रुपये, 2017-18 में 5,76,950 रुपये 2016-17 और 16,27,930 रुपये थी। आजम खान के पास 2022 में 12,350 रुपये की नकदी थी, जबकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के पास 23,100 रुपये थे। आजम खान के अलग-अलग बैंक खातों में कुल मिलाकर 9,621,923 रुपये जमा थे। आजम खान के पास एक वॉल्वो S90D मॉडल की लग्जरी कार थी, उस कार की कीमत 51 लाख 90 हजार रुपये है।
साल 2019 में आजम खान के सांसद बनने के बाद उनकी सीट से उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा चुनावी मैदान में आई थी। इस चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की थी। उन के चुनावी हलफनामे के अनुसार तजीन फातिमा के पास कुल 2 करोड़ 86 लाख 4 हजार की संपत्ति है। इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट में 9906113 रुपए जमा थे। इसके अलावा कई तरह की संपत्ति है, जिसमें कृषि के लिए जमीं, कार शामिल है। आजम खान के पास एक रिवॉल्वर और 30 बोर की राइफल है। वहीं पत्नी तजीन फातिमा के नाम पर एक रिवॉल्वर है।
