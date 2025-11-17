Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

कितनी संपत्ति के मालिक हैं Azam Khan? आजम से ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी, एक लक्जरी कार भी

Azam Khan और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी के नेता आजम खान के पास कितनी संपत्ति है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 17, 2025

Azam Khan

Azam Khan(Image-Designed By Patrika.com)

Azam Khan Net Worth: पिछले कुछ सालों से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई मामलों में आजम खान जेल की सजा काट रहे थे। जिसके बाद कुछ ही समय पहले वे जेल से बेल पर बाहर आये थे। लेकिन अब फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा। रामपुर की स्थानीय अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कीटने सैलून तक सत्ता में रहने वाले उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेता आजम खान की संपत्ति कितनी है?

Azam Khan की संपत्ति कितनी है?


आजम खान की संपत्ति की बात करें तो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके हलफनामे के मुताबिक आजम खान की कुल संपत्ति 1,49,54,281 रुपये थी। सालाना इनकम की बात करें तो 2020-21 में 10,12,730 रुपये, 2019-20 में 3,79,250 रुपये, 2018-19 में 5,80,190 रुपये, 2017-18 में 5,76,950 रुपये 2016-17 और 16,27,930 रुपये थी। आजम खान के पास 2022 में 12,350 रुपये की नकदी थी, जबकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के पास 23,100 रुपये थे। आजम खान के अलग-अलग बैंक खातों में कुल मिलाकर 9,621,923 रुपये जमा थे। आजम खान के पास एक वॉल्वो S90D मॉडल की लग्जरी कार थी, उस कार की कीमत 51 लाख 90 हजार रुपये है।

करोड़ों की मालकिन हैं Azam Khan की पत्नी

साल 2019 में आजम खान के सांसद बनने के बाद उनकी सीट से उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा चुनावी मैदान में आई थी। इस चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की थी। उन के चुनावी हलफनामे के अनुसार तजीन फातिमा के पास कुल 2 करोड़ 86 लाख 4 हजार की संपत्ति है। इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट में 9906113 रुपए जमा थे। इसके अलावा कई तरह की संपत्ति है, जिसमें कृषि के लिए जमीं, कार शामिल है। आजम खान के पास एक रिवॉल्वर और 30 बोर की राइफल है। वहीं पत्नी तजीन फातिमा के नाम पर एक रिवॉल्वर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Nov 2025 04:29 pm

Hindi News / Lifestyle News / कितनी संपत्ति के मालिक हैं Azam Khan? आजम से ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी, एक लक्जरी कार भी

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Bad Morning Breath: क्या आपकी सुबह की बदबू सामान्य है या Infection का संकेत? पहचानें फर्क और बचाव के तरीके

Gum infection bad breath, Morning breath remedies,
स्वास्थ्य

Guava Vs Banana: अमरूद या केला? फाइबर-रिच और लो-कैलोरी नाश्ते के लिए कौन है हेल्दी चॉइस?

ayurveda and guava, Guava Vs Banana, Banana benefits, guava benefits,
लाइफस्टाइल

Grey Hair: क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बढ़ जाते हैं कई और? डॉक्टर ने दिया साफ जवाब

hair ageing signs, grey hair expert advice, grey hair care tips,
स्वास्थ्य

Healthy Lifestyle Tips: आज की भागदौड़ में फिट रहना मुश्किल? अपनाएं ये 5 आसान हेल्थ हैबिट्स

Healthy Living Tips, Daily Wellness Habits, Quick Health Tips,
लाइफस्टाइल

Warning Signs on Tongue: हेल्थ अलर्ट! आपकी जीभ बता रही है आपका अंदरूनी स्वास्थ्य, ध्यान दें इन संकेतों पर

tongue warning signs, tongue health signs, what your tongue says about your health,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.