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क्या आप भी सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं? रुकिए! पहले बासी मुंह पानी पीने के ये 5 फायदे जान लीजिए

Basi Muh Pani Pine Ke Fayde: आज के इस लेख में विस्तार से जानते हैं सुबह खाली पेट बासी मुंह पानी पीने के 5 बड़े फायदों के बारे में।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 08, 2026

Benefits Of Drinking Water| image credit gemini

Benefits Of Drinking Water In Morning: आज के समय में ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले बेड टी या बेड कॉफी पीना पसंद करते हैं। रातभर पानी न पीने की वजह से शरीर पहले से ही डिहाइड्रेटेड रहता है, ऐसे में कैफीन का सेवन करने से पेट में जलन के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़े कई नुकसान हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो सुबह बासी मुंह यानी बिना कुल्ला किए पानी पीना शुरू करें। सुबह बासी मुंह पानी पीने के अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि रात भर हमारे मुंह में जो लार (Saliva) बनती है, उसमें कई अच्छे बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते हैं। यह लार जब पानी के साथ पेट में जाती है, तो पाचन तंत्र से जुड़े कई फायदे होते है। आइए, आज के इस लेख में विस्तार से जानते हैं सुबह खाली पेट बासी मुंह पानी पीने के 5 बड़े फायदों के बारे में।

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद (Boosts Digestion)


जब आप सुबह सोकर उठने के बाद बासी मुंह पानी पीते हैं, तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में पहुंचती है। यह लार प्राकृतिक रूप से शरीर के एसिडिक एनवायरनमेंट को बैलेंस करती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। इससे पुरानी से पुरानी कब्ज (Constipation) और गैस की समस्या दूर करने में मदद मिलती है।

चेहरे पर आता है प्राकृतिक निखार (Glowing Skin)


शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स यानी गंदगी का सबसे बुरा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है। बासी मुंह पानी पीने से शरीर के विषैले पदार्थ पसीने और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इससे खून साफ होता है और चेहरे पर मुहांसे कम होते हैं, जिससे आपकी स्किन प्राकृतिक रूप से ग्लो करने लगती है।

वजन घटाने में मददगार (Aids in Weight Loss)


अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो सुबह बासी मुंह गुनगुना पानी पीना शुरू करें। यह शरीर के तापमान को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है। यह शरीर की अतिरिक्त चर्बी को पिघलाने और वजन को नियंत्रित करने में बहुत मददगार साबित होता है।

किडनी और यूरिन इन्फेक्शन से बचाव (Cleanses Kidneys)


रात भर शरीर के अंगों की रिपेयरिंग के दौरान किडनी में कई खराब पदार्थ (Waste) जमा हो जाते हैं। सुबह बिना कुछ खाए पानी पीने से किडनी की बेहतर सफाई होती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

सिरदर्द और मानसिक थकान से राहत (Relieves Headaches)


अक्सर सुबह उठते ही होने वाले सिरदर्द का मुख्य कारण शरीर में पानी की कमी (Dehydration) होती है। बासी मुंह पानी पीने से दिमाग तक ऑक्सीजन और पानी का फ्लो सही रहता है, जिससे आप दिन भर फ्रेश महसूस करते हैं और मानसिक थकान नहीं होती।

खाली पेट पानी पीने का सही तरीका


सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर आराम से घूंट-घूंट (Sip-Sip) करके पानी पिएं। संभव हो तो सादे पानी की जगह हल्का गुनगुना पानी पिएं। ध्यान रहे कि पानी पीने के कम से कम 30-45 मिनट बाद तक कुछ भी न खाएं। इसके अलावा, आप चाहें तो तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी भी पी सकते हैं, जो सेहत के लिए और भी लाभकारी होता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी है, तो किसी अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें।

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Published on:

08 Apr 2026 04:16 pm

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