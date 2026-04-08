क्या आप भी सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं? रुकिए! पहले बासी मुंह पानी पीने के ये 5 फायदे जान लीजिए

Benefits Of Drinking Water In Morning: आज के समय में ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले बेड टी या बेड कॉफी पीना पसंद करते हैं। रातभर पानी न पीने की वजह से शरीर पहले से ही डिहाइड्रेटेड रहता है, ऐसे में कैफीन का सेवन करने से पेट में जलन के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़े कई नुकसान हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो सुबह बासी मुंह यानी बिना कुल्ला किए पानी पीना शुरू करें। सुबह बासी मुंह पानी पीने के अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि रात भर हमारे मुंह में जो लार (Saliva) बनती है, उसमें कई अच्छे बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते हैं। यह लार जब पानी के साथ पेट में जाती है, तो पाचन तंत्र से जुड़े कई फायदे होते है। आइए, आज के इस लेख में विस्तार से जानते हैं सुबह खाली पेट बासी मुंह पानी पीने के 5 बड़े फायदों के बारे में।