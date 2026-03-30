Cucumber Water Benefits: सिर्फ प्यास ही नहीं, बीमारियों को भी ‘बुझाता’ है ये पानी! एक बार आजमा कर तो देखिए

गर्मी में महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर के चक्कर काटने से बेहतर है कि आप अपने घर पर ही घरेलू नुस्खे से शरीर को अंदर से साफ रखे। खीरे में विटामिन-C और बीटा-कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब आप खीरे का पानी पीते हैं, तो यह शरीर के खून को साफ करने और गंदगी निकालने में मदद करता है। इसका सीधा असर आपकी स्किन पर दिखता है। इससे न सिर्फ चेहरे के दाग-धब्बे और मुहासे कम होते हैं, बल्कि आपकी त्वचा अंदर से हाइड्रेटेड रहती है।