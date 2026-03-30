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Cucumber Water Benefits: सिर्फ प्यास ही नहीं, बीमारियों को भी ‘बुझाता’ है ये पानी! एक बार आजमा कर तो देखिए

Cucumber Water Benefits: गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और चेहरे पर गजब का निखार लाने के लिए खीरे का पानी आपके लिए बेस्ट है। जानिए रोज खाली पेट खीरे का पानी पीने से शरीर में क्या बड़े बदलाव आते हैं और इसे बनाने का तरीका क्या है।

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भारत

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Charvi Jain

Mar 30, 2026

Natural home remedies for weight loss

Cucumber water benefits in Hindi (source: freepik)

Cucumber Water Benefits: गर्मी के मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखना आसान नहीं होता है। हम अक्सर प्यास बुझाने के लिए बाजार वाली कोल्ड ड्रिंक्स या टेट्रा पैक वाले जूस पी लेते हैं, जो शरीर को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खीरे के पानी पिया है?

यह सिर्फ एक पानी नहीं है, बल्कि सेहत और खूबसूरती का राज है। बड़े-बड़े फिट सेलिब्रिटीज से लेकर फिटनेस फ्रीक्स तक, आजकल हर कोई इस पानी को ही पीता है। आइए जानते हैं कि अगर आप रोजाना नियम से खीरे वाला पानी पीते हैं, तो आपके शरीर में कौन से बदलाव आ सकते हैं और इसे हीलिंग ड्रिंक क्यों कहा जाता है।

चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो

गर्मी में महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर के चक्कर काटने से बेहतर है कि आप अपने घर पर ही घरेलू नुस्खे से शरीर को अंदर से साफ रखे। खीरे में विटामिन-C और बीटा-कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब आप खीरे का पानी पीते हैं, तो यह शरीर के खून को साफ करने और गंदगी निकालने में मदद करता है। इसका सीधा असर आपकी स्किन पर दिखता है। इससे न सिर्फ चेहरे के दाग-धब्बे और मुहासे कम होते हैं, बल्कि आपकी त्वचा अंदर से हाइड्रेटेड रहती है।

वजन घटाने में भी मददगार

अगर आप भी पेट के फैट (Belly Fat) से परेशान हैं, तो खीरे का पानी आपका लिए बेस्ट है। इसमें कैलोरी न के बराबर होती है। कई बार हमें प्यास लगती है और हम उसे भूख समझकर कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं। खीरे का पानी आपके पेट को भरा-भरा महसूस कराता है, जिससे आप फालतू के खाने से बच सकते हैं। यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

हड्डियों होंगी मजबूत

हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ कैल्शियम ही काफी नहीं है, विटामिन-K भी बहुत जरूरी है। खीरे में विटामिन-K भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। बस याद रखें कि पानी पीने के साथ-साथ उसमें घुले हुए खीरे के टुकड़ों को भी चबाकर खाएं, ताकि पूरा पोषण मिल सके। खीरे को छिलके के साथ ही काटकर पानी में मिलाएं।

ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल में

आजकल के खान-पान में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा ज्यादा रहता है। खीरे में पोटैशियम होता है, जो शरीर से फालतू सोडियम को बाहर निकालने निकालने का काम करता है। इससे आपकी ब्लड वेसल्स (Blood Vessels) रिलैक्स रहती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यह आपके दिल की सेहत के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है।

शरीर के लिए नैचुरल डिटॉक्स ड्रिंक

खीरे का पानी एक नैचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है। रोज सुबह खाली पेट पीने से पेट में भारीपन, कब्ज और एसिडिटी की समस्या दूर होती है। यह शरीर के पीएच (pH) लेवल को भी बैलेंस रखता है।

इसे बनाने का सही तरीका

  • एक कांच के जग में 1 लीटर पानी लें। इसमें खीरे की पतली स्लाइस काटकर डाल दें।
  • फ्लेवर के लिए इसमें आधा कटा हुआ नींबू, 8-10 पुदीने की पत्तियां और थोड़ा सा अदरक मिला दें। स्वाद के साथ- साथ यह आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा।
  • इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि पानी में सारे पोषक तत्व आ जाएं। रात को बनाकर फ्रिज में रख दें और सुबह से पीना शुरू करें।
  • खीरे को हमेशा अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें ताकि कीटनाशकों (Pesticides) का खतरा न रहे। इसे 24 से 48 घंटे के अंदर खत्म कर लें।

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Updated on:

30 Mar 2026 12:44 pm

Published on:

30 Mar 2026 12:43 pm

Hindi News / Lifestyle News / Cucumber Water Benefits: सिर्फ प्यास ही नहीं, बीमारियों को भी ‘बुझाता’ है ये पानी! एक बार आजमा कर तो देखिए

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