Beware of Swimmer's Itch: जानिए क्यों होती है वॉटर एक्टीविज के बाद खुजली, रैश या जलन

Beware of Swimmer's Itch: बढ़ते टेम्प्रेचर में पानी का बड़ा सहारा है क्यूंकि इस दौरान स्विमिंग और अन्य वॉटर एक्टिविटीज का आनंद लिया जा सकता है। लॉन्ग समर वेकेशन हो या वीकेंड में रिसोर्ट का प्लान, गर्मी में वॉटर स्पोर्ट्स जरूरी होते है। लेकिन फ्रेश वॉटर बॉडीज में डुबकी लगाने से कई बार स्विमर्स इच (Swimmer's Itch) हो सकती है। क्या है यह इच, क्यों होती है और कैसे इससे आराम मिल सकता है जानिए इस आर्टिकल में :

Don't Let Swimmer's Itch Ruin Your Fun: Know the Causes, Symptoms, and Treatment