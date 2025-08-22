Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Bhuta Shuddhi Vivah: ग्लैमर से हटकर आध्यात्मिक राह, जानें क्यों जिया और वरुण ने चुनी योगिक शादी की राह?

Bhuta Shuddhi Vivah: टीवी एक्ट्रेस जिया मानेक और एक्टर वरुण जैन ने पारंपरिक शादी की जगह भूत शुद्धि विवाह (Yogic Wedding) को चुना। जानिए इस अनोखी शादी का महत्व और क्यों इसे कहा जाता है आध्यात्मिक मिलन।

भारत

Dimple Yadav

Aug 22, 2025

Gia Manek and Varunn Jain got married
Gia Manek and Varunn Jain got married (photo- insta @gia_manek)

Bhuta Shuddhi Vivah: टीवी की प्यारी बहू जिया मानेक (Gia Manek) जो साथ निभाना साथिया की गोपी बहू के रूप में मशहूर हैं, एक्ट्रेस ने हाल ही में अभिनेता निर्माता वरुण जैन से शादी की है। कपल ने शादी अनोखे ढंग से किया है। दरअसल दोनों ने भूत शुद्धि विवाह के माध्यम से शादी की। इस विवाह ने पारंपरिक शादियों से हटकर एक नई दिशा को उजागर किया है। तो आइए जानते हैं इस योगिक शादी के बारे में।

भूत शुद्धि विवाह क्या है? (Bhuta Shuddhi Vivah)

भूत शुद्धि विवाह एक प्राचीन योगिक प्रक्रिया है, जिसे सद्गुरु द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें मानव शरीर के पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शुद्धि की जाती है, जिससे दंपत्ति के बीच गहरी और दिव्य संबंध की स्थापना होती है। यह विवाह देवी लिंग भैरवी के आशीर्वाद से संपन्न होता है और दंपत्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता की ओर अग्रसर करता है ।

ये भी पढ़ें

‘गोपी बहू’ ने किया भूत शुद्धि विवाह! 39 की उम्र में इस फेमस एक्टर की बनीं दुल्हन, फोटोज आई सामने
TV न्यूज
Gia Manek aka gopi bahu ties the knot with actor Varun Jain

गिया और वरुण का प्रेम यात्रा (Gia Manek and Varunn Jain love story)

जिया और वरुण की मुलाकात टीवी शो 'तेरा मेरा साथ रहे' के सेट पर हुई थी, जहां वरुण ने जिया के ऑन-स्क्रीन देवर का किरदार निभाया था। समय के साथ, यह दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी के बाद, जिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, हम दो दोस्त थे, आज हम पति-पत्नी बन गए हैं। इस पोस्ट में उन्होंने अपने रिश्ते को दिव्य आशीर्वाद और प्रेम से भरा बताया ।

पारंपरिक से हटकर एक नई शुरुआत

जिया और वरुण की शादी ने पारंपरिक शादियों की धारा से हटकर एक नई दिशा दिखाई है। उन्होंने भूत शुद्धि विवाह को चुना, जो न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धता की ओर अग्रसर करता है, बल्कि दंपत्ति के बीच दिव्य संबंध की भी स्थापना करता है। इस विवाह में कोई कन्यादान या विदाई जैसी पारंपरिक रस्में नहीं होतीं, बल्कि यह एक योगिक प्रक्रिया है जो दंपत्ति को एक दिव्य बंधन में बांधती है।

जिया और वरुण का यह कदम यह दर्शाता है कि प्रेम और विवाह केवल शारीरिक और सामाजिक बंधन नहीं होते, बल्कि यह एक दिव्य और आध्यात्मिक संबंध की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। उनकी शादी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और संबंध केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और दिव्यता से बनते हैं।

ये भी पढ़ें

Saath Nibhaana Saathiya fame: गोपी बहू बन घर-घर में छाई थीं जिया मानेक,एक गलत फैसले ने बर्बाद किया बना बनाया करियर
TV न्यूज
gopi.jpg

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

22 Aug 2025 12:03 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bhuta Shuddhi Vivah: ग्लैमर से हटकर आध्यात्मिक राह, जानें क्यों जिया और वरुण ने चुनी योगिक शादी की राह?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.