Bhuta Shuddhi Vivah: ग्लैमर से हटकर आध्यात्मिक राह, जानें क्यों जिया और वरुण ने चुनी योगिक शादी की राह?

Bhuta Shuddhi Vivah: टीवी की प्यारी बहू जिया मानेक (Gia Manek) जो साथ निभाना साथिया की गोपी बहू के रूप में मशहूर हैं, एक्ट्रेस ने हाल ही में अभिनेता निर्माता वरुण जैन से शादी की है। कपल ने शादी अनोखे ढंग से किया है। दरअसल दोनों ने भूत शुद्धि विवाह के माध्यम से शादी की। इस विवाह ने पारंपरिक शादियों से हटकर एक नई दिशा को उजागर किया है। तो आइए जानते हैं इस योगिक शादी के बारे में।