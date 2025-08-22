Bhuta Shuddhi Vivah: ग्लैमर से हटकर आध्यात्मिक राह, जानें क्यों जिया और वरुण ने चुनी योगिक शादी की राह?

Bhuta Shuddhi Vivah: टीवी की प्यारी बहू जिया मानेक (Gia Manek) जो साथ निभाना साथिया की गोपी बहू के रूप में मशहूर हैं, एक्ट्रेस ने हाल ही में अभिनेता निर्माता वरुण जैन से शादी की है। कपल ने शादी अनोखे ढंग से किया है। दरअसल दोनों ने भूत शुद्धि विवाह के माध्यम से शादी की। इस विवाह ने पारंपरिक शादियों से हटकर एक नई दिशा को उजागर किया है। तो आइए जानते हैं इस योगिक शादी के बारे में।
भूत शुद्धि विवाह एक प्राचीन योगिक प्रक्रिया है, जिसे सद्गुरु द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें मानव शरीर के पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शुद्धि की जाती है, जिससे दंपत्ति के बीच गहरी और दिव्य संबंध की स्थापना होती है। यह विवाह देवी लिंग भैरवी के आशीर्वाद से संपन्न होता है और दंपत्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता की ओर अग्रसर करता है ।
जिया और वरुण की मुलाकात टीवी शो 'तेरा मेरा साथ रहे' के सेट पर हुई थी, जहां वरुण ने जिया के ऑन-स्क्रीन देवर का किरदार निभाया था। समय के साथ, यह दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी के बाद, जिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, हम दो दोस्त थे, आज हम पति-पत्नी बन गए हैं। इस पोस्ट में उन्होंने अपने रिश्ते को दिव्य आशीर्वाद और प्रेम से भरा बताया ।
जिया और वरुण की शादी ने पारंपरिक शादियों की धारा से हटकर एक नई दिशा दिखाई है। उन्होंने भूत शुद्धि विवाह को चुना, जो न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धता की ओर अग्रसर करता है, बल्कि दंपत्ति के बीच दिव्य संबंध की भी स्थापना करता है। इस विवाह में कोई कन्यादान या विदाई जैसी पारंपरिक रस्में नहीं होतीं, बल्कि यह एक योगिक प्रक्रिया है जो दंपत्ति को एक दिव्य बंधन में बांधती है।
जिया और वरुण का यह कदम यह दर्शाता है कि प्रेम और विवाह केवल शारीरिक और सामाजिक बंधन नहीं होते, बल्कि यह एक दिव्य और आध्यात्मिक संबंध की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। उनकी शादी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और संबंध केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और दिव्यता से बनते हैं।