सस्ते तेल का बड़ा नुकसान! रसोई में इस्तेमाल होने वाला Refined Oil धीरे-धीरे कर रहा है शरीर को कमजोर

Refined Oil Bad For Health: मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहां रहन-सहन और खाने के तरीकों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, वहीं रसोई की आदतों में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आजकल लगभग हर घर में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बढ़ गया है। दिखने में यह साफ , सस्ता और हल्का जरूर लगता है, इसी कारण लोग इसे हेल्दी मान लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रिफाइनिंग की प्रक्रिया में तेल के प्राकृतिक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे यह शरीर के लिए नुकसानदायक बन जाता है। आइए जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल का सेवन हमारी सेहत पर किस तरह असर डाल सकता है।